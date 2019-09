El Ayuntamiento afirma que la Junta pone en riesgo el proyecto de ‘iluminación singular’

El Ayuntamiento ha alertado del riesgo que corre el proyecto de iluminación singular que el gobierno municipal tiene previsto para el centro, debido a que los plazos corren sin que hasta el momento la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la delegación territorial de Fomento y Cultura de la Junta, haya dado el visto bueno necesario.

Según explicó el teniente de alcaldesa y delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, las actuaciones que se contemplan deben ser licitadas y contratadas antes del 31 de diciembre, ya que de no ser así se perdería la subvención ya aprobada y que precisamente es de la propia Junta de Andalucía. La licitación, no obstante, no puede realizarse hasta que la Comisión Provincial de Patrimonio no emita una resolución favorable.

Díaz asegura que el 19 de julio pasado el Ayuntamiento envió a la citada Comisión Provincial de Patrimonio la documentación del proyecto artístico solicitando la resolución del expediente, teniendo en cuenta que la iluminación singular afecta a edificios que tienen la catalogación de BIC, lo que obliga a contar con un informe favorable de esta instancia.

La citada Comisión, que se convoca una vez al mes, tuvo una reunión el pasado día 31 de julio, pero, según indican desde Urbanismo, pese a la premura de la aprobación del proyecto no se abordó en el orden del día y tampoco se ha hecho en la última sesión de la Comisión Provincial a principios de septiembre.

Incluso, en su momento -aseguran desde el Ayuntamiento- se llegó a transmitir al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la necesidad de que se acelerase este último trámite, hasta ahora sin ningún resultado.

A todo ello se une, según indica el delegado de Urbanismo, que por un error, la Comisión ha enviado al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera una notificación que debería haber llegado al Ayuntamiento de Jerez, en la que solicita más datos y documentación del proyecto. "Parece que se trata de una documentación que no es propio pedirla ahora, porque forma parte del proyecto de ejecución. El caso es que nosotros no tenemos esa notificación, estamos a la espera de recibirla. Nos llama la atención que en tres meses no se hayan reunido para resolver el expediente, encima del error, que lo conocemos porque nos lo ha trasladado el Ayuntamiento de Jimena y si además ahora nos piden más documentación, nos tememos que se nos vayan los plazos y se pierda la subvención".

Díaz insistió en que por parte del Ayuntamiento se han hecho todos los deberes, el proyecto ha sido ya aprobado por la Comisión Local de Patrimonio y sólo está a falta de la resolución de la Comisión Provincial. "Si no fuese así mañana mismo estaríamos en condiciones de licitar el proyecto, un proceso que no tardaría más de un mes".

Ante esta situación, el delegado ha hecho un llamamiento a la Junta para que se dejen a un lado "los intereses partidistas" y no se perjudique a la ciudad, que perdería la oportunidad de este proyecto."Nos parece un desastre, porque un error administrativo se puede tener pero que no se reúna la Comisión creemos que otra vez estamos hablando de una intención política para que un proyecto importantísimo para la ciudad de Jerez no salga".

No dudó en comparar esta dilación con otras polémicas que han enfrentado en los últimos meses al Ayuntamiento y la Junta como el Centro de Innovación del Motor o el Museo del Flamenco "que lo degradan a Centro de Interpretación". Incidió en que todos los técnicos municipales están trabajando para sacar adelante el proyecto de iluminación singular lo antes posible, "y ahora como poco hay que esperar a octubre para una nueva reunión de la Comisión Provincial".

Hay que recordar que esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de un millón de euros, de los que el 40% corresponde a la subvención, contempla la iluminación de los edificios y monumentos emblemáticos del centro histórico con el fin de enriquecer el patrimonio artístico de la ciudad y además incorpora una señalética que se ha considerado la más adecuada para este concepto, como uvas de luz o proyecciones luminosas, entre otras.

Lo novedoso del proyecto es que establece tres rutas, con la cultura del vino como temática central. La ruta 3, que será la primera fase del proyecto, discurre por la zona del centro más comercial y turística. Abarca desde la Rotonda de los Casinos hasta San Miguel, pasando por la calle Larga, la Alameda del Banco, el Mercado central de Abastos, la plaza del Arenal y Consistorio.

En cuanto a las otras dos rutas, una de ellas versará sobre 'Los orígenes del vino' y recorrerá la plaza del Mercado, San Lucas, Belén, El Carmen, Asunción y Plateros, y la última, con la temática de 'El Jerez gremial, industrial y barroco de los siglos XVII y XVIII, coincidiendo con el nacimiento de las grandes bodegas', transcurrirá por Alameda Cristina, Rafael Rivero, San Marcos, San Juan, Santiago, San Lucas, Belén, Arroyo, Catedral y el Alcázar.