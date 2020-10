El Ayuntamiento asegura que "está al día" con toda la información requerida por Hacienda

El de Jerez ha sido uno de los ayuntamientos que, de momento, no ha podido entrar a formar parte de la lista de ayuntamientos en crisis que serán rescatados por el Ministerio de Hacienda con el fondo que se ha comprometido a crear para sanear sus cuentas, según se supo ayer lunes. El problema es que no podrá beneficiarse de estas ayudas al no haber publicado aún las cifras del presente ejercicio.

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Jerez ha asegurado este martes en un comunicado que "ha ido facilitando al Ministerio de Hacienda toda la información que ha ido requiriendo en la línea de colaboración permanente que mantienen ambas Administraciones, estando pendiente aún de que se publique la convocatoria de ayudas urgentes y extraordinarias". Por ello, "Jerez espera con los deberes hechos la convocatoria para acogerse a las ayudas".

De esta manera, "en estrecha colaboración con el Ministerio de Hacienda, el Consistorio jerezano ya ha aportado la siguiente documentación: La liquidación de 2019 se aprobó por resolución de Alcaldía de 5 de mayo de 2020 y la Cuenta General de 2018, en el pleno de este último mes de septiembre". Asimismo, le ha hecho llegar las obligaciones informativas de ejecución del presupuesto, así como el primer y segundo trimestre de 2020 del seguimiento del Plan de Ajuste y los informes de morosidad de cada uno de estos trimestres. Según la versión municipal, también se han enviado las líneas fundamentales del presupuesto de 2021, el plan presupuestario a medio plazo, el presupuesto de 2020, la liquidación del ejercicio 2019 y los tipos impositivos. Por último, "con carácter mensual, se ha enviado al Ministerio de Hacienda el periodo medio de pago de todos los meses de 2020".

Por todo ello, el ejecutivo local ha destacado, por un lado, "la especial sensibilidad del Gobierno central con los ayuntamientos que tienen problemas económicos para los que va a acordar medidas de ayuda financieras". Cabe recordar que la alcaldesa, Mamen Sánchez, ya avanzó en agosto que "el Ayuntamiento obtendrá 76 millones euros de liquidez". A esto se le unirá una reducción de 10,6 millones de euros de intereses, ya que podrá solicitar "la formalización de préstamos con tres años de carencia (2021-2023) para cancelar la deuda pendiente con Hacienda y Seguridad Social que corresponde a gobiernos anteriores y que el Gobierno de Mamen Sánchez consiguió fraccionar mediante acuerdos con las Administraciones Públicas, y ahora se podrá cancelar incluyendo el importe en un fondo de ordenación".