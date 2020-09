El Ayuntamiento pide a la Junta datos sectorizados de Jerez de contagios de Covid-19

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha reiterado este viernes su petición a la Consejería de Salud de los datos sectorizados de Jerez de contagios por Covid-19. “Queremos que sea una fórmula para conocer la situación en la que se encuentra la ciudad respecto a los contagios, ya que no es lo mismo que estén repartidos por diferentes puntos del entorno urbano y rural o que estén concentrados en una zona”, explica la alcaldesa.

La insistencia de conocer estos datos por zonas, no datos personales, tiene como objetivo el poder “colaborar e implementar alguna medida, si fuese necesaria, para frenar esta situación, pero para ello necesitamos conocer la realidad que estamos viviendo”.

Mamen Sánchez reitera que “la transparencia es vital para poder actuar. Ahora mismo tenemos que colaborar entre todos. Desde el Ayuntamiento hemos reforzado la desinfección en los colegios, que no nos competía, estamos reforzando la limpieza en los centros escolares, y estamos empezando en los institutos, pero a lo mejor se podría aplicar algún otro tipo de medida a nuestro alcance, y no tenemos información para poder actuar en consecuencia”.

La alcaldesa destaca que “el desconocimiento nos hace que estemos siendo cautelosos. Yo espero que esta falta de información se deba a que la situación no sea muy grave en nuestra localidad, porque no es admisible que no se cuente con el Ayuntamiento. La transparencia es el mejor antídoto contra el virus, y aquí estamos para colaborar en lo que haga falta”.