El Ayuntamiento se harta de las injerencias de la Junta y prepara una demanda

El Ayuntamiento de Jerez está harto de las injerencias de la Junta de Andalucía en asuntos que estima no son de la competencia de Sevilla. La gota que ha colmado el vaso la desveló el pasado lunes la alcaldesa, Mamen Sánchez, cuando dijo que “me preocupa mucho que se vayan inversores porque la Junta se quiera meter y no apruebe determinadas inversiones”, acusando a la Junta de estar “paralizando inversiones de agentes privados en el centro de Jerez, metiéndose en competencias que no son suyas”. Tanto es así, que en el Consistorio jerezano están preparando una demanda por este asunto si desde Sevilla no rectifican su postura.

La polémica surge por una licencia de obras en la calle Rosario aprobada por toda la comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Jerez que, al no tratarse ni de un edificio protegido ni entorno BIC (Bien de Interés Cultural), está eximida de solicitar la autorización previa a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Sin embargo, desde Sevilla se han opuesto a que el proyecto siga adelante, alegando que el inmueble está cerca de la iglesia de Santo Domingo.

El Ayuntamiento de Jerez entiende que, al no estar colindando, la Junta no tiene competencia alguna en la tramitación de la licencia y que es una traba más desde Sevilla, por lo que tiene decidido presentar una demanda en caso de que no prospere el recurso del grupo inversor que ha recibido el visto bueno municipal al inicio de las obras.

Jerez quiere proteger sus inversores y evitar que estas trabas alejen a nuevos proyectos

En el Consistorio jerezano también ha extrañado que la Consejería de Cultura de la Junta haya actuado en este asunto concreto cuando no ha recibido documentación alguna al no ser necesario, lo que abunda en la idea de "respetar la competencia" que pedía Mamen Sánchez. Pero el hartazgo en el Ayuntamiento es tal que el gobierno municipal tiene decidido emprender acciones judiciales si la Junta rechaza el recurso que va a presenta el promotor, porque entiende que ha de defender las inversiones en la ciudad y evitar que grupos inversores opten por buscar otro destino si en Jerez hay problemas burocráticos que paralizan o frenan cualquier proyecto.