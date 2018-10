"El Ayuntamiento está pagando las transferencias mensuales de las ELA"

Tras las manifestaciones del representante de la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales criticando el maltrato de todos los gobiernos de Jerez a las pedanías, el gobierno municipal ha afirmado que "están basadas en un desconocimiento absoluto de la realidad de la gestión actual respecto a las ELA del municipio. Si se refiere al anterior gobierno municipal, no tenemos nada que objetar, pero con respecto a la gestión del equipo de gobierno actual, está claro que la desconoce totalmente". "Debemos aconsejarle al representante de esta Federación que pida los datos de los últimos ejercicios, que conozca no sólo las aportaciones financieras que venimos haciendo, sino también el nivel de prestación de servicios que el Ayuntamiento está llevando a cabo en las ELA; entre ellos, servicios sociales, mantenimiento de colegio, recogida de basura, Policía Local, elaboración de proyectos urbanísticos, asunción del exceso de gastos de inversiones del Plan Invierte y tramitación de sus expedientes, coste de la Secretaría-Intervención de las ELA, etc.". Del mismo modo, "hemos de destacar que el Ayuntamiento de Jerez, pese a su delicada situación financiera, está haciendo un gran esfuerzo por pagar puntualmente las transferencias mensuales a las ELA, como ejemplo, y ya que se refiere expresamente a Torrecera, le hemos pagado 7.032 euros más de lo que le correspondía en los nueve meses transcurridos del año".

Por otra parte, "en 2015 existía una deuda acumulada entre las siete ELA, por importe de 6.467.699 euros, de los cuales, además de pagar puntualmente el corriente mensual, hemos podido ir reduciendo ese importe histórico, habiendo bajado un 10%. Y en el caso de Torrecera, el Ayuntamiento no mantiene ninguna deuda con esta ELA desde 2017".

Por último, "por lo que respecta al procedimiento de segregación, tampoco obedece a la verdad lo que refiere el representante de la Federación que agrupa a ELA andaluzas, ya que el actual gobierno municipal siempre se ha mostrado respetuoso con la voluntad de las respectivas juntas vecinales. Otra cosa son los impedimentos existentes por la normativa aprobada por el anterior Gobierno central del PP, presidido por el señor Rajoy, en los cuales ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía tienen nada que ver".