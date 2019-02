El Ayuntamiento tiene paralizadas las ayudas a la rehabilitación en el centro histórico

No obstante, ya entonces apostaba por fijar “controles” en el Ayuntamiento “para evitar que se apliquen subvenciones vinculadas a los ingresos tributarios sin respetar el procedimiento mínimo establecido en la legislación general de subvenciones”.

La ordenanza de subvenciones de tasas urbanísticas en materia de vivienda y actuaciones de interés municipal en el conjunto histórico-artístico de Jerez entró en vigor en 2002 y contempla el abono de subvenciones en la tasa que se ha de abonar para obtener la licencia de obras y de primera ocupación. Las actuaciones subvencionables son las de rehabilitación, reforma, adecuación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas , entre otras. La normativa local contempla subvenciones de hasta el 100% del importe del tributo, con un máximo de 12.000 euros, si es un inmueble catalogado y del 75% si no tiene protección.

No en vano, la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 ha limitado a las administraciones locales la concesión de bonificaciones, subvenciones y exenciones en los tributos municipales , especialmente a aquellos ayuntamientos que, como el de Jerez, cuentan con un plan de ajuste, un documento que recoge medidas de obligado cumplimiento que va encaminadas a aumentar los ingresos y reducir los gastos.

El Ayuntamiento tiene paralizadas las subvenciones fiscales para incentivar la rehabilitación en el centro histórico . Según los datos recabados por este periódico, desde hace más de un año no se conceden este tipo de ayudas económicas destinadas a reducir el importe de las tasas de licencias de obras y de primera ocupación.

Las bonificaciones al Impuesto de Construcciones se anularon en 2017

Ya en 2017 se procedió a eliminar la bonificación que se aplicaba al Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) que se aplicaba a las obras que se declaraban de interés municipal en el casco histórico. La reducción alcanzaba hasta el 95% de la cuota.

El motivo fue que estas bonificaciones no estaban permitidas por ley tras un cambio normativo promovido por el Ministerio de Hacienda tanto en 2013 como en 2014. No obstante, según la memoria de beneficios fiscales del presupuesto 2016, último año en el que se aplicó estas bonificaciones, estas no alcanzaron una cuantía superior a los 50.000 euros.

A día de hoy las únicas bonificaciones que se mantienen con este impuesto son las que se aplican a la rehabilitación de viviendas para la eliminación de barreras arquitectónicas (que alcanzan hasta el 90% de la cuota) y las realizadas en viviendas de protección oficial que están dentro del Plan Local de Vivienda (un 50% de bonificación).