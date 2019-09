El Ayuntamiento reconoce que existe un problema de personal en la Policía Local

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez, Rubén Pérez, reconoce que existe un problema de personal en la Policía Local de Jerez, así como con las motocicletas del parque móvil. El edil asegura estar informado de las diferentes reclamaciones realizadas por el Sindicato Independiente de la Policía Local, ya que está en “contacto permanente” con sus diferentes representantes. La problemática del cuerpo local de policía también se centra en las instalaciones, ya que aún está por resolverse cuándo se abrirá la nueva jefatura de policía situada en la avenida de la Universidad.

“Yo estoy en contacto con ellos y sé las problemáticas que tienen. Coincidimos en los planteamientos”, afirma Pérez, que da la razón a los miembros del cuerpo: “Es cierto que tenemos problemas con las motos, pero el no arreglo se debe a cuestiones puramente administrativas. Estamos intentando solucionarlo y ellos lo saben, porque mantenemos contacto constante”.

El edil remarca que hay dos vías para solucionar la problemática del parque móvil: “La primera, una solución rápida para las motos que están averiadas. Ahí me he encontrado con ciertos problemas administrativos que estamos resolviendo. No puedo entrar en detalles porque es demasiado farragoso. Después está la solución que queremos: tratar de traer nuevas motocicletas a través de renting, igual que se ha hecho con los coches”. No obstante, para poder llevar a cabo esta segunda fórmula, se necesitará antes la aprobación de los presupuestos de 2020, aún sin negociar siquiera.

“Lo que podemos decir es que 30 policías menos se notan y mucho”, afirma el delegado de Seguridad, que expone su voluntad de estudiar una nueva convocatoria de personal. Sobre otras quejas de las que tenga constancia, Pérez expone: “También me han llegado reclamaciones sobre las instalaciones. Necesitamos que se resuelvan las obras de la nueva jefatura. Eso es un tema de contratación, un tema legal. Se escapa de mis competencias, pero haré lo que esté en mi mano para que tengamos el mejor servicio posible dentro de la ciudad, al igual que hacen los policías”.

Por último, Rubén Pérez asegura que no tiene constancia de otras quejas y finaliza:“Algunas motos las arreglaremos en breve, siendo conscientes de que es una medida transitoria. Lo que queremos es que esas motos antiguas no sigan operando, porque la intención es que la policía tenga los mejores medios. Se han quejado y llevan razón”.