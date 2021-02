El Ayuntamiento ultima la renovación del saneamiento y el alcantarillado de La Asunción

El Ayuntamiento, a través de Aquajerez, está ultimando el proyecto de mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento de La Asunción, con una inversión aproximada de dos millones de euros. El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, José Antonio Díaz, y la delegada de Vivienda, Ana Hérica Ramos, han comunicado los trabajos a los representantes vecinales durante una visita a esta barriada, que continúa preparando la documentación necesaria para la ejecución de las actuaciones de reforma en sus viviendas, y que se complementará con esta renovación integral de todas las infraestructuras hidráulicas.

Durante la visita, a la que han asistido también técnicos municipales, Díaz ha explicado que "se está ultimando este proyecto por parte de la empresa concesionaria, dentro de su Plan de inversiones anuales, que se va a ejecutar por fases y que complementará las intervenciones de reforma que se lleven a cabo en los edificios".

"Es otro compromiso cumplido del gobierno de Mamen Sánchez con los vecinos de La Asunción, que han recibido una subvención de seis millones de euros para rehabilitar sus viviendas, y que también se van a beneficiar de esta actuación en el viario público. Supondrá la mejora de la calidad del agua que llega a sus hogares, y sobre todo del saneamiento, que tangos problemas ha dado en estos últimos años", declara el de legado. La actuación en los edificios se encuentra enclavada dentro del Objetivo nº 2.7 'Actuaciones para la mejora de Áreas concretas de la ciudad: Barrios', mediante el programa PMA-Barrios, del Plan Municipal de Vivienda y Suelo elaborado por Emuvijesa.

De igual forma, Ana Hérica Ramos ha destacado la importancia de esta actuación "que acompaña a la intervención integral de renovación de una barriada histórica que lleva muchos años reivindicando arreglos en sus bloques. Es un compromiso que se plasma desde toda las áreas de gobierno, tal y como nos encomendó la alcaldesa, para mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Actuación complementaria en los colectores principales

Por su parte, el gerente de Aquajerez, Enrique Reina, que ha estado presente en la visita, he explicado que tras recibir el encargo del Ayuntamiento de analizar las infraestructuras hidráulicas de La Asunción por si procedía o no la renovación o ampliación de las mismas, se pudo comprobar que "realmente se trata de una barriada muy antigua cuyas conducciones, tanto de abastecimiento, como de saneamiento, están al final de su vida útil; con lo cual se hace muy necesaria su renovación para que de aquí a otros cincuenta o sesenta años no haya ningún tipo de problemas". Para ello, según ha indicado, estas actuaciones "estarán coordinadas con las que van a llevar a cabo los vecinos en sus edificios".

Por otro lado, ha avanzado que además de renovar las infraestructuras hidráulicas existentes en La Asunción, “el proyecto de Aquajerez incluye mejoras en los colectores principales que pasan por la barriada para evitar acumulaciones de agua en días de lluvia".

En este sentido, ha explicado que "hemos observado, gracias al sistema de telecontrol instalado en redes de alcantarillado, que los colectores principales de la ciudad, que circulan por una parte de esta barriada, y donde desaguan todas las zonas del centro, en situación de precipitaciones no han llegado a total de su capacidad de transporte, lo que nos hace pensar que tenemos que reforzar la captación superficial de aguas; actuaciones éstas que se realizarán dentro de la obras programadas".

Por último, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Asunción, Alfonso Tenorio, se ha mostrado "muy agradecido por tolda la ayuda que estamos teniendo del Ayuntamiento", recordando que "nos encontramos ya en los últimos momentos de recogida de la documentación para la rehabilitación de la barriada, que es de las más antiguas, tiene 70 años y hacía falta también esta intervención en el saneamiento y el alcantarillado".