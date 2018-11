Finalmente eximen el B1 a la joven discapacitada para obtener su titulación

Virginia Chacón ha anunciado hoy en su perfil de Facebook que "conseguí el objetivo. Me eximieron el B1 y podré solicitar el título". La denuncia de esta joven se conoció la semana pasada cuando hizo público que tras terminar su grado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en la Universidad de Cádiz y concluir con éxito el proyecto fin de carrera, no podía obtener la titulación al no tener el título de inglés B1. Cabe recordar que es un requisito indispensable en el sistema universitario actual, pero que en su caso se topa con su discapacidad.

Virginia es sorda profunda de nacimiento y desde que comenzó a estudiar "he estado exenta de los idiomas, se han anulado de mi currículo", declaró. Ahora reconoce que "quedan algunas cuestiones que resolver", aunque todo indica que ha conseguido lo que le pertenecía.