Petición para que Pablo Baena sea designado como pregonero de 2021

Habiéndose suspendido las salidas procesionales, las otras consecuencias de la crisis en las hermandades y el mundo cofrade han quedado atrás o en el cajón de lo secundario. Es el caso del pregón y del pregonero de la Semana Santa. Sin embargo, numerosos cofrades sí se acuerdan. En redes sociales han lanzado la idea y la petición de que Pablo Baena sea nombrado pregonero de 2021 para que pueda dar salida a una exaltación que ya estaba más que terminada.

Podría darse la circunstancia de que el actual presidente, que cesaba del cargo este mismo año, con elecciones para el próximo verano, pudiera prolongar su mandato un año más por las circunstancias que se están viviendo dado que los asuntos que quedarán pendientes, sobre todo económicos, deberán resolverse y preferiría abordarlos el actual Consejo para dar un relevo con plena normalidad, al menos eso se cuenta en los mentideros cofrades sin ir más allá de si es probable o no esa intención.

“Los cristianos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía”

En cuanto al pregonero, en declaraciones a este medio, manifestó ayer que se siente “como ciudadano preocupado, como cristiano esperanzado y angustiado por la gente que pueda estar sufriendo”. Reconoce que está, como todos los cofrades, “triste por la suspensión de los desfiles procesionales pero es lo mas coherente del mundo”, y añade que “los cristianos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo de ciudadanía”.

Baena veía venir la suspensión del pregón: “cuando acepté lo hice con todas las consecuencias y esta es una de ellas”. El pregonero, natural de Bornos pero muy vinculado a Jerez, entiende que “la Semana Santa se va a celebrar pero el anuncio mío no tenía sentido darlo porque todo será tan distinto a lo normal. No importa si lo hiciera solo para los medios, me hubiera adaptado al formato pero me pregunto ¿qué iba a pregonar? La decisión acertada fue la suspensión”. Pablo Baena es claro al afirmar que “lo que no deseo es que mi pregón no dado sea una atadura ni un lastre para nadie. Me siento igualmente honrado desde que me nombraron. Si no lo he podido dar, mala suerte. Si lo doy en otra ocasión, vale pero sobre todo no quiero que sea un condicionante para nadie”.

El pregonero se muestra agradecido por “el apoyo incondicional de la gente antes, durante y después de mi nombramiento. Estoy agradecidísimo del apoyo de la gente de Jerez, más categoría no se puede tener”. Sobre la petición de que sea nombrado pregonero de 2021 prefiere no pronunciarse. “Si tuviera que darlo en 2021, tendría que ver si habría que cambiar mucho o poco. Cada año la Semana Santa es algo que se revitaliza y por lo tanto el pregón también”.