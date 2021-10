“Bajé a quirófano gritando de alegría, llevaba 3 años esperando”

La historia de Tatiana Chagoyen saltó a redes sociales a principios del año pasado. Con graves problemas para respirar, a causa de la fibrosis quística que padecía, llamaba la atención sobre la necesidad de la donación de órganos ya que ella llevaba más de año y medio esperando unos pulmones. Casi dos años después de esa reivindicación, la joven ha podido celebrar este 14 de octubre, Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, siendo protagonista de una de esas operaciones.

Aún no ha pasado ni un mes desde que fue intervenida en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero ya cuenta con alegría cómo ha sido el proceso hasta poder disfrutar ahora de su nueva vida. “Ya había recibido cuatro llamadas, sin poder realizar la operación las tres veces anteriores por no ser los pulmones válidos. Cuando llegas allí, te hacen el preoperatorio y estás a la espera de que te confirmen si los órganos son adecuados o no, son momentos de mucha tensión y estrés”, recuerda, tras haber recibido ya el alta. “Yo tuve que volverme tres veces de vuelta sin operarme y es cierto que te desanimas pero, por otro lado, piensas que te están llamando y que la operación está cada vez más cerca”, añade.

De hecho, la joven reconoce emocionada que “el día que me dijeron que los órganos eran válidos y que bajaba a quirófano empecé a sonreír y a gritar de alegría. Llevaba tres años esperando este momento, para mí era un motivo de felicidad y poder empezar a tener vida y calidad de vida”.

Los primeros días tras la operación los pasó ingresada en la UCI, sedada, y “prácticamente no me daba cuenta”. Aun así, reconoce que era “una sensación extraña porque yo estaba despierta, pero somnolienta y hay muchas conversaciones que no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que, desde el primer momento, mañana y tarde, venían los fisioterapeutas respiratorios para que empezase a ejercitar los pulmones”. “Algo también que me llamó la atención, es que tienes que aprender de nuevo a todo, a respirar, a comer, a tragar… todos los procesos que están implicados con la caja torácica”, señala Tatiana.

Respecto a la recuperación tras el alta, asegura que “no voy a engañar a nadie, esto no es fácil. Se requiere de esfuerzo, constancia y paciencia. Estoy haciendo los ejercicios que me enseñaron en rehabilitación, tanto de respiración como ejercicio físico”. “Me preguntan mucho si me duele la cicatriz, que me ocupa prácticamente todo el pecho, y siempre digo que no. Más que dolor, es tirantez y picor”, detalla.

Sin embargo, Tatiana reconoce que tampoco hay una recuperación estándar en estos procesos, ya que cada paciente puede evolucionar de una forma diferente. En ese sentido, “he tenido mucha suerte porque estoy teniendo una evolución estupenda y prácticamente sin dolor”.

A pesar de ser médico de profesión, deja claro que “hay operaciones y operaciones. Esto ha sido entrar por la puerta grande”. “Aunque sea médico, tengo un punto de inconsciencia que hace que no piense demasiado las cosas, en ese sentido creo que me ha ayudado bastante. Siempre he dicho que la psique es muy importante para cualquier evento médico, y yo iba mentalmente muy preparada a la intervención”.

Una vez pasado lo peor, la joven adelanta que ya tiene dos cumpleaños que celebrar: “Me encantan los cumpleaños. Pero éste sin duda, va a ser más especial, porque es mi segunda oportunidad. A partir de ahora, mis cumples serán el 14 de junio y el 21 de septiembre”.

Tatiana reconoce que piensa cada día en el donante de sus pulmones y “le doy las gracias a esa familia y al donante a diario”. “En la estancia en el hospital, me emocionaba a diario, porque es el gesto más altruista que una persona puede hacer, regalarte sus órganos para que tú puedas seguir viviendo. Voy a estar eternamente agradecida y voy a cuidar de ellos como se merecen”.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes este 14 de octubre, la joven jerezana reconoce que “en realidad creo que somos muy afortunados, siempre lo he dicho que estamos en un país muy solidario. España es uno de los países que más donaciones realiza”. Aun así envía un mensaje a los que dudan: “Entiendo que son momentos duros y difíciles, pero una persona puede salvar muchas vidas, e imagino que luego dará satisfacción el saber que “x” personas viven gracias a un familiar”.