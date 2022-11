La Gran Recogida del Banco de Alimentos: nuevo reto para ayudar a más de 8.600 personas en Jerez

Cada mes de noviembre hay una gran cita con la solidaridad. El Banco de Alimentos despliega todos sus recursos para llevar a cabo la campaña de la Gran Recogida, el evento más importante del año de donación de alimentos para la entidad, que se celebrará a final de mes. Esta Gran Recogida se celebrará durante el fin de semana del 25-26 de noviembre, excepto en Mercadona que será virtual del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

En Jerez hay 53 asociaciones beneficiarias del Banco de Alimentos de Cádiz, "a las que damos mucho cariño". La organización atiende a más de 8.600 personas en la ciudad, por lo que la Gran Recogida es un punto clave para abastecer a las familias de cara a las fechas navideñas.

'Comer no puede ser un lujo' es el lema de la campaña de este año, en la que participarán en Jerez 23 supermercados. En esta edición hay un cambio en la dinámica de la donación. La presidenta provincial, la jerezana Isabel Gomis, declara que "en el confinamiento se hizo todo virtual y para las tiendas es más operativo. Aunque nosotros perdemos un poco la identidad al no estar físicamente en el establecimiento, nos hemos dado cuenta que optimizados más los recursos, porque compramos alimentos que la gente nos demanda, la fecha de caducidad no es tan próxima y la compra es escalonada".

¿Cómo se puede donar este año? Pues se puede donar alimentos a personas voluntarias que estén en el supermercado, se puede hacer una donación online y la tercera opción es donar en la misma caja de compra con unos tiques solidarios. "Hay tiendas que han optado 100% virtual, como son Mercadona, Hipercor, Lidl, y Día, aquí todo se donará en el terminal de caja. Los clientes van a encontrar unos tiques con código de barra con distintas aportaciones económicas que se puede pasar por la caja de compra como un producto más", remarca Gomis. En Aldi la recogida será con voluntarios que estarán en la tienda.

"Nosotros no tocamos el dinero, lo que la gente aporte en la caja va a una cuenta a crédito para canjear por alimentos. Lo que nos permite hacer la compra basándonos en las necesidades y de forma escalonada", subraya la presidenta jerezana.

Gomis hace un llamamiento a la solidaridad porque en los últimos años ha descendido las donaciones. "Las operaciones kilos del año han bajado muchísimo. Lo achacamos al cambio de dinámica en la recogida y a la subida de precios. El IRPF nos afecta a todos. Las familias que antes ponían donar una caja, con voluntad te donan 2 litros. Es la realidad", declara. "Gracias a las ayudas recibidas, especialmente de la Junta de Andalucía desde 2020, podemos mantener la ayuda de pedidos, pero a partir de enero no sabemos qué va a pasar. Vamos a seguir trabajando y solicitando ayudas", añade.

Para tener una visión de cómo ha bajado el volumen de donaciones, la presidenta señala que "desde el año 2020 hemos bajado de forma paulatina. Estamos en un 30% menos de recogida que en 2020 y sin embargo, tenemos un 30% más de beneficiarios".