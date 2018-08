El 'Bar Juanito' cumple 75 años

El 'Bar Juanito' cumple sus bodas de brillante. Hoy exactamente se cumplen 75 años desde que este conocido y emblemático negocio hostelero del centro de Jerez fuera fundado en la que fue su primera sede, en el número 1 de la plaza de la Yerba. Quien se aventuró a ello fue Juan (Juanito) Rodríguez, padre del actual propietario, Faustino Rodríguez. Apenas tenía 22 años. Fue un 5 de agosto de 1943, en plena posguerra española, cuando se aventuró a montar lo que era "un tabanco de los de toda la vida pero con muy buenos vinos. Eso le hizo ganar clientela", destaca Faustino. Allí trabajaron tanto Juanito como su esposa, Dolores Marín. "Un buen día decidieron, además de dar de beber, poner unas tapas, que si unas costillitas en adobo, que si unos pajaritos fritos cuando se podían vender...".

La clave estuvo tanto en la comida como en la bebida. Faustino recuerda que "allí puso sus seis botas de dos arrobas de vinos de la tierra cada una de ellas. Los proveedores eran Blázquez, Abarzuza y Sancho, de El Puerto. Esos vinos le dieron la fama". Los siete hermanos pasaron por esa academia de la hostelería y de la vida que era el tabanco del padre. "Conforme fueron encontrando ocupación siguieron sus destinos", recuerda el veterano hostelero, que era el mayor y quien empezó trabajando como botones en el Casino Jerezano.

La vida siguió en la Plaza de la Yerba, junto al Ayuntamiento, cuando empezaron a producirse acontecimientos. Unos tristes y otros felices. El negocio se mantuvo allí hasta que Juanito Rodríguez falleció en 1981. El Ayuntamiento ya tenía en mente mudarse a la calle Consistorio. Los hechos provocaron que Faustino decidiese, más que plegar velas, apuntar con las mismas hacia la cercana Pescadería Vieja. Apenas estuvo diez meses en el dique seco antes de reabrir en 1982. En apenas un año, en agosto de 2019, la historia del 'Bar Juanito' se repartirá al 50% entre sus dos sedes. Es allí, en Pescadería Vieja, donde la segunda generación del negocio, representada por Faustino, siguió creciendo con las alcachofas al más puro estilo jerezano como referente. Poco a poco vinieron las ampliaciones del local hasta convertirse en lo que es hoy en día: un local amplio, de puro estilo andaluz, con barra, comedor, terraza e incluso reservado. Hoy en día, Faustino y su esposa Carmen han dejado paso a la tercera generación, representada por sus hijas.

No cabe la menor duda que el 'Bar Juanito' es uno de los iconos de la hostelería de la ciudad. En todo este tiempo Faustino ha recibido el cariño de sus paisanos, no en vano ha sido nombrado hijo predilecto de Jerez e incluso ha sido Rey Mago en la Noche de la Ilusión. "Jerez siempre me ha ayudado, nunca me ha olvidado, jamás dejaron de pasar por nuestra casa", dice con evidente emoción.

Su gran aportación radica, sobre todo, en la feliz idea que tuvo -y desarrolla a diario- de dar de comer a base de tapas, en lo que años después se conoció en el argot de los chefs como los 'menús largos y estrechos', o lo que es lo mismo, muchos pequeños platos, diferentes todos ellos.