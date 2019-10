El vandalismo que no cesa

La Barriada España no deja de ser noticia en los últimos años. Y siempre por la misma causa: malos asuntos. Este céntrico enclave jerezano alberga unas 400 viviendas donde conviven 1.500 ciudadanos. Hay una amplia representación de la tercera edad, si bien últimamente son muchas las familias jóvenes que se están animando a comprar casas, restaurarlas e irse allí a vivir.

Si este verano fueron los okupas, ahora le toca el turno a una 'movida juvenil' que causa destrozos semanalmente. Los vecinos, tras recibir buenas palabras por parte del Ayuntamiento, han empezado a organizarse. Lo primero que han hecho es crear un grupo whatsapp que ya cuenta con más de cien miembros. En el mismo se narran los incidentes que de forma indefectible acaecen en la zona todos los fines de semana, sobre todo los viernes y los sábados.

Todos ello destacan que el conocido local 'La Comedia' es el epicentro de la movida si bien no tienen queja del mismo ya que, como señala la vecina Beatriz Gómez, “está perfectamente insonorizado”. Lo que sí molesta, y mucho, es la clientela de este veterano establecimiento nacido en los años 80 del pasado siglo al amparo de la 'movida'.

Esta vecina tilda de “terribles” los fines de semana en la Barriada España. “Cuando te acuestas no sabes con qué sorpresa te vas a encontrar a la mañana siguiente”. Se refiere, sobre todo, a daños en los coches, destrozos en propiedades privadas y hasta excrementos humanos en las entradas de sus viviendas.

Entre los documentos que los vecinos entregan a este medio se puede ver cómo dos jóvenes hacen la 'gracia' de mover un coche aparcado hasta hacerlo sobresalir en una de las estrechas calles de la barriada. “Llevamos años así. En mi caso, mi coche acabó destrozado después de que dos grupos empezaran a pelearse a pedradas. Quedó denunciado, pero hasta hoy no tengo noticias de nada”.

La salida de los okupas este pasado verano resultó un alivio, “pero es que ahora los han vuelto a ver andando por las azoteas. No sabemos si se habrán dejado algo dentro o que quieren volver a entrar, pero es así como lo cuento”. El hecho de que de azotea a azotea se puede transitar fácilmente provocó sustos tan grandes como el que sigue. “Estaba durmiendo y me despertaron unas quejas. Alguien se quejaba. Me levanté, miré, pero no había nada. Los lamentos seguían y fue por ello que hasta cogí el coche para dar una vuelta por la manzana. Al final resultó que se trataba de un individuo de origen magrebí que se había caído desde la azotea de la vecina. Y se avisó lógicamente a la Policía”.

Otro vecino de la Barriada España es Javier Antón. Sin ir más lejos denuncia que “el pasado jueves un tipo fue detenido porque estaba robando en los coches aparcados”. La película de un fin de semana en la Barriada España es más o menos el siguiente. “Llegan los jóvenes. Y lo hacen en coches que meten mucho ruido, con la música a todo trapo y empiezan a hacer botellón en la zona, algo que está completamente prohibido y cuando salen de La Comedia a eso de las cinco se declara la hora del descontrol y del vandalismo puro y duro”. Antón asegura que “por parte del Ayuntamiento hemos obtenido muchas promesas pero al final no se ha cumplido nada”.

Este vecino incide en algo esencial. La Barriada España tiene unas carencias que, en parte, propician este vandalismo. “Llevamos mucho tiempo reclamando la reposición del alumbrado público, que es antiquísimo, así como que se mejoren una aceras que provocan muchas caídas a personas mayores”.

Luis Barragán es el perfecto representante de la nueva hornada de vecinos de la Barriada España. “Compramos la casa, la tenemos en obras, y visto lo que estoy viendo me ha asaltado una pregunta: ¿en qué lugar voy a criar a mis hijas?”. El paisaje que describe que se encuentran cuando despiertan un sábado o un domingo es desolador. “Coches con desperfectos, basuras, botellas rotas y excrementos”. Según dice “la alcaldesa nos prometió una patrulla de la que no sabemos nada aunque también es cierto que si llamamos a la Policía Local siempre acuden aunque cuando lo hacen quienes han generado el problema ya han desaparecido”.

Un colectivo especialmente afectado por esta situación son las personas mayores de la barriada. “Les da verdadero pánico salir de casa, ya sea por el estado del acerado y de los alcorques, que es nefasto, como por el vandalismo que hay en la zona”. Para este colectivo de jerezanos algo esencial es reponer el alumbrado. “Hay farolas que creemos que fueron instaladas en los años 50 del pasado siglo”, aseguran.