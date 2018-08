Bomberos de Jerez apoyan a los de Arcos en un incendio en El Santiscal

Bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz en el parque de Arcos, Jerez y Villamartín intervinieron la madrugada de ayer en un fuerte incendio de pastos que afectó a la zona de El Santiscal, en la vecina localidad de Arcos. A las 22,42 horas del miércoles un particular daba el aviso a la sala de emergencias del 085. Próximo al incendio se encuentran zonas residenciales y un hotel. El fuerte viento de Levante que sopla en la zona provocó que el fuego se extendiese rápidamente. Se trasladaron al lugar en apoyo del parque de Arcos, bomberos de Villamartín y de Jerez. Los especialistas consideraron que el frente más peligroso era el que se dirigía hacia el hotel. Se pidió a la gerencia del establecimiento que cerrase todas las ventanas para que el humo no entrase mientras se atacaban las llamas. No fue necesario desalojar el hotel, ni se produjeron daños personales. Se controló ese frente, mientras otros vehículos perimetraron la zona y extinguieron el resto de frentes. Una vez controlado, se adentraron en la zona central y extinguieron el resto de pequeños focos. Se vieron afectadas dos hectáreas de cañaveral y de matorral y se utilizaron 20.000 litros de agua. Sobre las 2,00 horas de la madrugada se comenzaron a retirar los efectivos del Consorcio, permaneciendo en el lugar un retén del Infoca.