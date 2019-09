Los Bomberos actúan durante cuatro horas en la extinción de un incendio

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en el parque de Jerez de la Frontera acudían esta madrugada a un incendio en un pajar al aire libre en calle Granados, Torrecera Baja. La finca contaba con dos pajares, uno de pacas y otro de paja suelta amontonada en una montaña. Ha sido en ésta última, de una altura de unos 6 metros y una superficie de 100 metros cuadrados, donde se ha producido el incendio.

Los Bomberos controlaron el perímetro y, gracias a que la paja no estaba prensada, resultó más eficaz la extinción y el control del incendio. Los caballos que se encontraban en la finca no se han visto afectados y no ha sido necesario evacuarlos.

La actuación ha estado protagonizada por una dotación de Bomberos de Jerez a la que acudieron tres vehículos: una autombomba rural pesada, un camión bomba nodriza pesada y uno de mando. En la misma se han utilizado 30.000 litros de agua en la extinción total de la montaña de paja y la duración de la intervención se extendió hasta las cuatro horas, iniciándose a las 06:31 de la mañana y finalizando poco después de las 10:00 horas. Al lugar acudieron además efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

También, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad tuvo que atender esta pasada madrugada el incendio de un vehículo y de un contenedor en la vía pública.