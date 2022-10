El CEIP Andrés de Ribera inaugura la segunda edición del proyecto 'Bibliotecas Humanas'

El CEIP Andrés de Ribera continúa este curso 2022/23 con el proyecto iniciado el pasado año, 'Bibliotecas Humanas', una iniciativa innovadora que conjuga comunicación y un plan de igualdad. El objetivo es entrevistar a personajes femeninos relevantes en su campo profesional y próximas al entorno de nuestro alumnado. Este curso la temática girará en torno a 'Mujer, música y flamenco'.

La primera invitada ha sido la pianista jerezana Rosario Lazo Montoya, "La Reina Gitana", que acudió en la mañana del pasado jueves 27 de octubre al centro educativo.

El alumnado preparó para la ocasión preguntas para entrevistar a la invitada, dejando momentos inolvidables llenos de anécdotas, reflexiones y sobre todo mucha música y flamenco.

Este primer acto ha sido una cita entrañable dónde los alumnos han podido conocer en profundidad a la Reina Gitana en todas sus versiones: mujer, músico, profesora...

El colofón al acto ha sido la actuación de la pianista, con la que han disfrutado los alumnos y toda la comunidad educativa.

Rosario Lazo Montoya 'La Reina Gitana' reconoció tras este primer encuentro de Bibliotecas Humanas que "me lo he pasado genial, y he visto el gran trabajo que el profesorado realiza con el alumnado". Además, la pianista ha destacado también "la labor de integración que se está haciendo".

En su comparecencia "toqué una nana para los más pequeños" y admitió que "todos se han portado de maravilla, con un respeto increíble, algo que me ha sorprendido. Ha sido una experiencia preciosa".