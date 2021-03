El CEIP Nueva Jarilla y la UCA culminan un estudio sobre la violencia de género

El CEIP Nueva Jarilla y la Universidad de Cádiz han hecho público el proyecto de investigación Coeducat-T, que aborda la violencia de género, un trabajo enmarcado en el programa de la Junta de Andalucía dedicado a la innovación e investigación educativa en cooperación y colaboración con la Universidades Andaluzas.

La iniciativa ha estado dirigida a la población de alumnos/as de 5º y 6º de Primaria (alumnado, profesorado y familias-Comunidad educativa) y se llevó a cabo durante el pasado curso.

Nieves Marin, profesora del Departamento de Educación Física de la UCA, y una de las encargadas de llevar a cabo esta investigación reconoce que el objetivo principal de este proyecto ha sido “determinar si el trabajo del autoconcepto y autoestima, así como las habilidades sociales y valores, puede ser un buen modelo para introducir al alumnado, en la prevención de la violencia de género”.

Así, para llevarlo a cabo se utilizó la Educación Física, como un medio para adquirir el aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos, para producir una mejora de las relaciones sociales, y para desarrollar el autoconocimiento y valor de las propias cualidades personales.

De esta forma, se realizaron juegos de dramatizaciones, juegos de rol-play, juegos de gestión de emociones, así como juegos de trabajo de habilidades sociales. El profesorado elaboró un diario del profesor/a, el alumnado un diario del alumno/a y se efectuaron entrevistas grupales, las cuales dieron mucha información complementaria de la investigación.

Formar en autoconcepto, autoestima y valores disminuye el riesgo de violencia de género

Los resultados arrojaron datos interesantes, como que el alumnado “sigue considerando que el estereotipo referido a la debilidad de la mujer frente al hombre permanece”. Asimismo, tras validar los diferentes test, “se puede decir que hay una desigualdad en el reparto de las tareas entre hombres y mujeres, más de la mitad de las mujeres se encargan del peso de las tareas del hogar mientras que el índice de porcentaje en los hombres es menor. A día de hoy sigue habiendo una brecha importante de desigualdad en el reparto de las tareas del hogar”.

Otra conclusión llamativa es que “a través del deporte se abre un nuevo abanico de posibilidades, pues el alumnado considera que los hombres y las mujeres son iguales respecto a las destrezas en los deportes”.

El estudio ha revelado también que “el alumnado en general tenía un bajo aprecio de sus propias cualidades y no se valoraban a sí mismos. El alumnado de primaria no se quiere a sí mismo y no valora sus cualidades”.

Entre las conclusiones de este proyecto se destaca que “si se ayuda a que el alumnado aprenda a quererse y valorarse, así como, se forme en valores básicos para la mejora de la convivencia con sus amistades y su futura pareja, estaremos mucho más cerca de alcanzar la igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres”.

Asimismo, consideran que “si formamos en autoconcepto, autoestima y valores aumentaremos los niveles de igualdad y disminuiremos el riesgo de violencia de género”.

El estudio ha contado también con el respaldo de Lorena Gil Castaño docente y promotora del programa Coeduca-t; José Luis Narbona y Azahara Zain, maestros del centro, y del equipo directivo CEIP Nueva Jarilla que coordina Lola Jimena.