CGT culmina este sábado su marcha reivindicativa

Ismael y Luis García, ambos trabajadores del Ayuntamiento de Jerez y afiliados a CGT, están a punto de culminar su marcha a pie hacia Madrid en protesta por la "política laboral represiva" del gobierno local. Este jueves, tras recorrer algo más de treinta kilómetros, han llegado a Cedillo del Condado (Toledo) y este sábado esperan estar ante la sede estatal del PSOE en la capital. "Ya nos queda la penúltima etapa porque este sábado es la manifestación", ha explicado Ismael García en declaraciones telefónicas, reconociendo que "ya vamos un poco tocados, hemos pasado momentos chungos, tenemos dolor en las articulaciones...". Aun así, reconoce que reciben ánimos continuamente: "A los sitios a los que llegamos la gente nos recibe muy bien. De hecho, hoy vamos a un bar que se llama Los Delfines porque el propietario se había enterado de nuestra marcha y se puso en contacto con nosotros para que fuésemos a su bar".

Respecto a su llegada a Madrid, tras salir de Jerez el pasado 28 de septiembre, destaca que su intención es entregarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el dossier con las medidas que ha ido tomando la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, en contra de la mayoría de los trabajadores del Ayuntamiento y explicarle los motivos de esta marcha, el hecho de que diez trabajadores se lleven un millón de euros". Ismael García recuerda que Pedro Sánchez "llegó al Gobierno con una moción de censura tras la condena de la Gürtel del PP. Además, dimiten ministros socialistas por cuestiones de honorabilidad. Sin embargo, en el Ayuntamiento no sólo no dimite nadie si no que están al frente personas acusadas por la Gürtel". Por ello, García asegura que "la trama ya no es del PP, sino que Sánchez y el PSOE de Jerez la han hecho suya".

El afiliado de CGT afirma que "vamos con la ilusión y ganas de poder contárselo a él, a Pedro Sánchez, pero si no está él ni ningún compañero del PSOE, intentaremos dar registro de entrada donde corresponda a la documentación para que le llegue. Además, si no está, estará dando cobertura a las actuaciones de Mamen Sánchez en Jerez". Aun así, adelanta que "sí nos ha llegado que habrá parlamentarios con nosotros de Podemos e IU, nos han dicho que intentarán estar allí cuando lleguemos".