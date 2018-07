"Los recursos de CGT y de Muñoz sólo persiguen perjudicar a la plantilla"

Ante los recursos presentados por la CGT y por el anterior subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz (ex concejal del PP) y las manifestaciones realizadas tanto por ese sindicato como el edil Antonio Saldaña, el gobierno municipal hizo pública ayer una nota de prensa en la que señala respecto al recurso sobre la reordenación de la jornada laboral, que "resulta llamativo que Antonio Saldaña y la CGT reaccionen del mismo modo, hasta con las mismas palabras, con la única intención de echar encima del gobierno municipal el problema originado por el recurso presentado por el anterior subdelegado del Gobierno y el malestar causado en la plantilla. Preguntamos al señor Saldaña y a la CGT por qué no le pidieron a Agustín Muñoz que retirase el recurso y se quedaron callados. Tanto el señor Saldaña como la CGT, que van juntos desde la legislatura anterior, podrían haber hecho frente común contra el recurso para exigir a su compañero de partido que lo retirase, pero no lo hicieron y deberían explicar por qué".

El gobierno municipal denuncia que "tanto el señor Saldaña como la CGT mienten cuando dicen que ahora el Ayuntamiento puede aplicar una jornada laboral menor, en base a la reciente Ley de Presupuestos, cuando saben que la Disposición Adicional 144 lo condiciona que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto y el Ayuntamiento cumple con lo primero, pero no con las otras dos condiciones".

Por último, respecto al recurso presentado por la CGT y también por la ATMJ contra la modificación de la RPT, el ejecutivo señala que "la única verdad es que si el juzgado les da la razón y estima la petición que hacen de anulación de la modificación de la RPT, los complementos específicos de todos los trabajadores y trabajadoras municipales serán los que había en enero de 2017 y, por tanto, toda la plantilla municipal sufrirá una reducción de sus sueldos".