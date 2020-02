CSIF y CGT denuncian "irregularidades" en el nombramiento del nuevo gerente del Circuito

Las secciones sindicales de CSIF y CGT en el Ayuntamiento de Jerez, como ya hiciera la ATMJ en días anteriores, quieren denunciar las posibles irregularidades detectadas en el nombramiento del nuevo gerente de Cirjesa, empresa que gestiona el Circuito jerezano. Estos sindicatos consideran que siendo ésta una sociedad municipal, debería cumplir los trámites legalmente establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para la designación del gerente, y consideran que no se han seguido: no se han respetado los principios de igualdad, transparencia, capacidad y publicidad, no se ha realizado una selección previa de candidatos y tampoco se han aportado informes jurídicos ni de Recursos Humanos.

Para la sección sindical de CSIF, este “oscurantismo y arbitrariedad perjudica al resto de la plantilla municipal, entre la que se pueden encontrar técnicos tanto o más cualificados que el que ha sido designado por la alcaldesa supuestamente a dedo, y que podrían estar interesados en un puesto de alta dirección con una retribución anual de 70.000 €”.

De esta manera, esta sección sindical va a solicitar de vista y copia del expediente completo de la propuesta y aprobación del nombramiento, estando dispuesta en su caso, a la impugnación del mismo, en defensa del interés general.

CSIF lamenta que el gobierno local, en su defensa, argumente que “siempre se ha hecho así”, como si el hecho de que antes se hicieran mal las cosas justifique que se sigan haciendo de la misma manera.

En caso de que la alcaldesa no solvente esta situación, CSIF se reserva expresamente el derecho de emprender las acciones civiles, administrativas o penales que estimen convenientes, con el fin de preservar los derechos de los trabajadores de este Ayuntamiento y esclarecer las responsabilidades legales de dichas irregularidades, estudiando incluso los indicios de una posible prevaricación.