Calurosa acampada contra la privatización

Lo que iba a ser un encierro en las instalaciones del hospital convocado por los trabajadores de mantenimiento del centro sanitario se convirtió ayer finalmente en una acampada frente a las puertas del edificio Materno-Infantil. El personal de este servicio, que da así un paso más en sus movilizaciones en protesta por la privatización de sus funciones, se surtió de tiendas de campaña y todos los enseres necesarios para pasar 24 calurosas horas (la acampada finaliza hoy a las ocho de la mañana) haciendo una llamada de atención sobre el problema laboral de este colectivo.

Desde hace meses el personal de mantenimiento viene pidiendo que se paralice la tramitación del expediente por el que el SAS (Servicio Andaluz de Salud) adjudicará labores que hasta ahora realizaban estos trabajadores a una empresa privada. El pliego de condiciones para la contratación del mantenimiento general de todos los centros sanitarios de la provincia se publicó hace varios meses pero aún no ha habido resolución. Los trabajadores tratan de evitar la culminación de un expediente que, según mantienen, supondrá la pérdida del 65% de su actual carga de trabajo. Hay que tener en cuenta que algunas labores de mantenimiento más especializadas ya son realizadas ahora por empresas externas, como por ejemplo la que se ocupa, en el caso de Jerez, de la central térmica. El portavoz de la plantilla de mantenimiento, José María Márquez, señaló ayer que el objetivo sigue siendo que la Administración paralice el procedimiento y se estudie junto con los trabajadores otras alternativas. Aseguró que la plantilla está dispuesta a asumir incluso parcelas que ya están en manos de empresas privadas como el mantenimiento de la mencionada central térmica.

La plantilla de este servicio advierte de más movilizaciones para parar el expediente

No obstante, también señaló que de momento y tras meses de movilizaciones no se ha producido ninguna respuesta positiva por parte del Servicio Andaluz de Salud, que sigue adelante con el procedimiento para la contratación de una empresa privada, a través de la Plataforma Logística Sanitaria de la provincia. Márquez indicó que tras la acampada, se celebrará en los próximos días una asamblea para valorar los resultados y posiblemente se inicien contactos con trabajadores de mantenimiento de centros sanitarios de otras provincias que temen que se siga el ejemplo de Cádiz, para consensuar acciones conjuntas. Entre ellas, según dijo Márquez, no se descarta la convocatoria de una huelga, "que sería en cualquier caso el último cartucho".

Los trabajadores que estuvieron acampados mantuvieron un encuentro con el parlamentario andaluz de Podemos, Jesús Rodríguez, que se acercó al hospital para mostrarles el apoyo de su formación. De hecho Podemos presentó hace unos días una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz, que finalmente fue rechazada, para paralizar la privatización de este servicio. Ayer Rodríguez volvió a exigírselo a la Junta y manifestó que el mantenimiento público de los hospitales es "algo fundamental para dar calidad al servicio sanitario. Finalmente son los trabajadores los que tienen que defender la sanidad, ante un Gobierno que tiene un discurso de defensa de lo público y una práctica de privatización". El responsable andaluz de Podemos reprochó al Gobierno de Susana Díaz que "privatice los servicios por la puerta de atrás, con una estrategia dosificadora que intenta dormir el conflicto".