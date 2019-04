Calvo destaca el papel de la comunidad gitana en su visita a Jerez

Los ministros Carmen Calvo y Fernando Grande-Marlaska han visitado esta mañana Jerez donde han tenido un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres gitanas, con artistas flamencos y directivos de las diferentes peñas flamencas de la ciudad.

Ambos, acompañados por la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez y la presidenta de la Diputación, Irene García, han recorrido el centro de la ciudad hasta llegar a la Peña La Bulería, en pleno corazón del barrio de San Miguel, lugar en el que se ha producido el encuentro.

Fue la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, quien valoró esta visita calificándola como “una suerte estar en mi tierra”. Del mismo modo, se refirió al encuentro “con las mujeres gitanas”, al reconocer que “la mitad de las mujeres gitanas de nuestro país está en Andalucía y gran parte en Jerez, que es un ejemplo de esa España por la que hemos trabajado durante 40 años, haciendo una España respetuosa de la convivencia, inclusiva de la diversidad y trabajando particularmente porque las mujeres gitanas, quitándose estereotipos, también peleen por la igualdad que le corresponde y los espacios de libertad que necesitan, en su cultura y en el conjunto de la convivencia española”.

Calvo reseñó el papel de la comunidad gitana, especialmente en lo que al flamenco se refiere. “Siempre he considerado, que el flamenco es uno de los pocos elementos que le da identidad a España en cualquier rincón del planeta, es la música culta de este país, como decían Falla y Lorca”.

Para la vicepresidenta, “el flamenco es un hecho artístico redondo, estética y música, es el espiritual de los europeos. Si los americanos tienen el jazz y el blues, nosotros tenemos el flamenco español. Para mí el flamenco es una parte importante del orgullo de este país”.

En relación a los últimos sondeos, Carmen Calvo significó que “las derechas arrastradas por el radicalismo, absolutamente pulcras de Vox, están a las puertas del Congreso. Si pueden, como están haciendo en Andalucía, gobernarán, y ese es el reto del 28 de abril, porque el voto es el poder personal de cada uno. 40 años después este país tiene que ir al siguiente espacio de respeto, de profundidad de la convivencia y no vamos a permitir que nadie diga lo que es España ni lo que tenemos que hacer los españoles porque hemos construido la democracia para respetar la convivencia”.

“Nos jugamos el modelo de convivencia, el modelo de país, son mucho más que unas elecciones. Sabemos que el partido que va a frenar a esas derechas y en diez meses hemos sido un gobierno para dar respuesta, no para enredar, para mentir para crispar e incluso para inventarse lo que no existe que es lo que están haciendo las tres derechas”.

En este sentido, continuó diciendo que “las mujeres nos jugamos todavía más, nos jugamos que las derechas, ejerciendo todavía una parte incomprensible del machismo de una sociedad, estén pensando que vamos a redefinir o retroceder en lo que han supuesto avances en nuestros derechos y libertades”.

Carmen Calvo habló también sobre el debate televisivo. “El PP ha perdido el rumbo hace tiempo, ha perdido la pista que tenía como un partido importante, y lo ha perdido bajo su responsabilidad y criterio disparatado. Se ha dejado caer en manos de Vox y Vox es una escisión del Partido Popular”.

De este debate incidió en “ofrecer a los ciudadanos información, que les permita qué va a saber el día 29; si el sistema público de pensiones lo va a defender todo el mundo, porque a estas horas Ciudadanos ni Rivera no acaba de decir si apuesta o no por el sistema público de pensiones. Si la igualdad entre hombres y mujeres es un eje central de la política del gobierno de España o no, nos estamos jugando términos muy importantes”.

“Debate va a haber, aunque nos hubiera gustado debatido con Vox, pero se esconde cobardemente. Va a haber dos debates, dos días seguidos con los mismos contendientes. Los ciudadanos verán quiénes quieren debatir y quiénes quieren seguir mintiendo y seguir crispando”.

Por último, Fernando Grande-Marlaska se refirió a los acontecimientos sucedidos el pasado domingo en Coripe, donde quemaron a un muñeco que simulaba a Carles Puigdemont. “No conozco esa costumbre en concreto pero a mí la violencia, en cualquier manifestación, no me gusta en ningún sitio. Creo que en este país hay costumbres muy arraigadas que nos definen como un país de valores. No todas, pero las pocas que resten tendrán el tiempo que tengan que tener”.

Seguidamente, Carmen Calvo denunció que “la sede del Partido Socialista de los catalanes ha aparecido con pintadas y ataques. Todos tenemos que concurrir para que la convivencia de este país sea pacífica y respetuosa”.