La Cámara de Cuentas exige más control del gasto no presupuestado

La Cámara de Cuentas le ha dado un pequeño tirón de orejas al Ayuntamiento de Jerez por el uso excesivo del reconocimiento de gastos para aquellos no estaban presupuestados. Para ello exige un mayor control de esta posibilidad que, aunque está permitida por la ley, debe usarse de manera excepcional.

La recomendación del órgano fiscalizador viene recogida en un informe publicado ayer sobre la labor de las intervenciones de las entidades locales en su papel de fiscalizador durante los años 2014 y 2015. Para ello apunta que entre ambos ejercicios se detectaron 557 expedientes tramitados sin que contaran con informe del alto funcionario. De hecho, entre los analizados es el segundo consistorio con más operaciones de este tipo solo superado por Sevilla. De estos 172 corresponden a 2014 y 385 a 2015.

Ahora bien, la Cámara de Cuentas no habla de ilegalidades en ningún momento pero sí le afea a todos los ayuntamientos analizados que usaran de forma "generalizada" las fórmulas que permite la normativa para reconocer presupuestos no reconocidos cuando es para casos excepcionales. Eso sí, este órgano reconoce que los procedimientos para tramitar estos expedientes no se encuentran adecuadamente regulados en el ámbito local -la modificación de la normativa entrará en aplicación el próximo 1 de julio precisamente- por lo que insta a las administraciones implicadas a profundizar en este aspecto.

En cuanto a 2014, la Cámara señala que se reconocieron expedientes por un importe total de 3,9 millones. Así hace mención de que en ese ejercicio se dio vía libre a gastos no presupuestados con la anterior concesionaria del mantenimiento del alumbrado público y jardines (la empresa Elsan), a la aseguradora de las motos del parque municipal (Mapfre) y a la suministradora de luz (Endesa) una serie de expedientes que "han sido tramitados sin la autorización y disposición del gasto, ni la retención de crédito correspondiente". Mientras, los expedientes correspondientes a 2015 ascendió a 5,3 millones aunque no se especifican los proveedores.

Ya como recomendaciones a todas las administraciones analizadas, les insta a remitir anualmente al Tribunal de Cuentas "todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la entidad local y por el pleno de la corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos". También ha llamado a promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional [en esta categoría están los interventores] y reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales para el ejercicio de sus funciones de control interno de la actividad económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales. Por último, insta a las entidades locales a regular la tramitación de los expedientes con reparos, con omisión de fiscalización previa y anomalía de ingresos en manuales internos de fiscalización, en los que se exponga de forma "clara y detallada" la estructura, alcance y contenido de los informes de fiscalización emitidos por los órganos de intervención".