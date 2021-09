El PP hace campaña contra la subida del recibo de la luz

El Partido Popular ha iniciado una campaña contra la subida del precio de la luz que se está sufriendo en este final de verano. La iniciativa fue presentada este martes por el presidente provincial de la formación, Bruno García, la diputada en el Congreso María José García-Pelayo y el portavoz municipal de los populares, Antonio Saldaña.

Para este partido, “el Gobierno de Pedro Sánchez no está sabiendo solucionar el grave problema que tienen los españoles con la espectacular subida del precio de la luz y un gobierno que no soluciona es un gobierno que no sirve”.

Según María José García-Pelayo, "ante la luz más cara de la historia, con un aumento de un 253%", el ejecutivo central “está impidiendo a los ciudadanos realizar su vida cotidiana”. Frente a esto, afirmó que el Partido Popular “ha puesto sobre la mesa medidas concretas para rebajar de forma automática el precio de la luz, pero Pedro Sánchez no las quiere aceptar por venir del PP y no es capaz de hacer nada para que baje el recibo”.

Por su parte, el presidente provincial del PP indicó que la campaña ‘#SánchezApagaYvete’ “llegará a todos los rincones de unos ciudadanos que ya no pueden seguir soportando los brazos cruzados de Pedro Sánchez ante los severos problemas de esta subida de la luz”. "Si Pedro Sánchez exigía la dimisión de Rajoy por una subida de un 8% del precio de la luz, por qué no dimite él ahora con una subida del 253%”, incidió. Por ello, reclamó una bajada de impuestos “que, de forma inminente, rebaje el recibo a los españoles”.

Finalmente, Sánchez indicó que “ni el Sánchez de España ni la Sánchez de Jerez son capaces de solucionar los problemas de los jerezanos”. “Problemas encabezados por el desempleo y que, este desorbitado precio de la luz está agravando aún más”, sentenció. Incluso, aseguró que el PSOE “no sólo ha conseguido que el recibo de la luz alcance récords históricos, sino que, además, han metido miedo a la población con el uso de electrodomésticos, con los aires acondicionado en verano…”.