Carlos Moro: "Elaborar un vino en el Marco de Jerez son palabras mayores"

El presidente del Grupo Matarromera, Carlos Moro, junto a su esposa Esperanza Castro, ha presentado esta semana en El Puerto de Santa María algunos de los vinos que más le emocionan de su catálogo y ha anunciado próximamente promocionará una Ruta Gastronómica en Cádiz, donde dará a conocer al público algunas de sus elaboraciones más personales.

La compañía cuenta con nueve bodegas y más de 100 vinos en seis Denominaciones de Origen españolas y al ser preguntado sobre la posibilidad de desembarcar en el Marco de Jerez, como sus ilustres vecinos en Ribera Peter Sisseck y Carlos del Rio, nos señaló que "elaborar un vino en el Marco de Jerez son palabras mayores, hay que saber hacerlo, con mucha humildad y con alguien de la zona".

Uno de los aspectos en los que hizo hincapié es que siempre sintió la responsabilidad de preservar un entorno privilegiado y único. Fruto de este compromiso, apostó decididamente por edificaciones sostenibles e integradas en el paisaje, por prácticas respetuosas con el medio ambiente y por generar instalaciones ecoeficientes con el uso de energías limpias que contribuyan a proteger el planeta.

Precisamente sobre este último aspecto, y en relación a la polémica instalación de molinos de viento en parajes emblemáticos de la viña jerezana explicó que en la Ribera del Duero las autoridades no permiten la instalación de estos artilugios en las laderas donde hay viñedo, ya que no solo afectan al paisaje y al ecosistema sino que las perforaciones para su instalación dañan gravemente a la planta y a su normal crecimiento.

Desde que fundó Bodega Matarromera en 1988, Carlos Moro siempre tuvo claro que quería elaborar vinos que conquistaran los paladares de todo el mundo, de los que su tierra se sintiera orgullosa y representada en todos los lugares. También se ha centrado en contribuir decisivamente a difundir la cultura del vino apostando porque todas las bodegas fueran visitables y estuvieran preparadas para recibir cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales.

En un almuerzo distendido recorrimos con la copa tres de las denominaciones de origen más importantes de nuestro país: DO Ribeiro, DOCa Rioja y DO Ribera del Duero. Vinos sin aristas, fruto de la experiencia, donde destacó CM Viña Tenencia, un vino blanco elaborado a partir de las castas o variedades más representativas de la D.O. Ribeiro como son la Treixadura, Godello y Albariño y que forma parte de la colección Vinos de Finca de Carlos Moro. Se trata de variedades con un potencial único para la elaboración de vinos blancos excelentes. Al hilo de los vinos blancos, nos manifestó que posiblemente tendremos noticias en breve de un blanco de Matarromera elaborado con uva Albillo y que aún tendremos que esperar a elaboraciones con uvas autóctonas de Rioja, como la garnacha blanca, ya que su potencial de guarda no termina de convencerles.