La delegada Carmen Collado tras superar el coronavirus: "Pido a la población que siga las normas, esto aún no ha acabado"

La delegada de Acción Social y Personas Mayores, Carmen Collado, ha superado recientemente el coronavirus. La concejal subraya que a pesar de "extremar todas las precauciones" durante esta pandemia, se contagió de Covid-19, aunque lo ha pasado "con síntomas leves".

La delegada tenía una de las dosis de la vacuna puesta y "en cuanto noté los primeros síntomas me autoconfiné, por lo que sé que no he contagiado a nadie". Collado subraya la importancia de seguir todas las normas y vacunarse contra la enfermedad porque "esto aún no ha acabado". Por último, la delegada agradece el trato recibido por el personal de su centro de salud, desde donde le han llevado la progresión de la enfermedad al no precisar ingreso hospitalario.