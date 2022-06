We Can Do... Carnaval, Vera Luque y el Sheriff, en las Veladas Carnavalescas de Jerez

Rubén Pérez, delegado de Fiestas, ha presentado las Veladas Carnavalescas junto a Kika González, representante de Ganemos Jerez, y Pedro Romero, portavoz de la coordinadora Jerez Carnavalea. Esta cita tendrá lugar los días 24 y 25 junio en la Alameda del Banco a partir de las 20.30 horas.

El delegado de Fiestas ha remarcado que "esta actividad que hemos organizado no es el Carnaval de Jerez sino unas veladas para que este año pudiéramos tener y disfrutar de parte del trabajo de las agrupaciones tras tener que suspender el programa del Carnaval por la incidencia de la pandemia".

Rubén Pérez ha puesto en valor la eficacia del trabajo coordinado para cerrar "una programación muy atractiva fruto del trabajo en común que darán el pistoletazo de salida a una programación veraniega del Ayuntamiento de Jerez que presentó la alcaldesa hace un par de días. Un mar de sensaciones al que hemos añadido unas gotitas de Carnaval".

Kika González ha destacado el esfuerzo realizado para trasladar a estas veladas lo que significa el carnaval con agrupaciones de concurso y callejeras. También ha señalado que el Carnaval de Jerez tiene cada vez más demanda y se sigue trabajando para que su programación tenga cada año más empaque.

Desde Jerez Carnavalea, Pedro Romero, ha realizado un llamamiento a todo Jerez a esta cita para pasárselo bien y ha trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento porque el Carnaval de Jerez "va fluyendo".

Serán once agrupaciones las que participan en estas veladas, cinco de Jerez y seis de Cádiz, entre las que se encuentran las finalistas del COAC We Can Do... Carnaval y Los Caraduras de Cai, del Sheriff, a las que se suman Los Quinquis, de Vera Luque.

Programa de las Veladas

VIERNES 24 DE JUNIO

20.30 h. LOS HIJOS DE MANOLO CARACOL (Chirigota Jerez)

21.00 h. LOS MAL PENSAO (Chirigota Jerez)

21.30 h. CARA AL SOUL (Chirigota Jerez)

22.00 h. EL MADRILEÑO (Chirigota Jerez)

22.30 h. WE CAN DO... CARNAVAL (Comparsa de Cádiz)

23.30 h. LOS QUINQUIS (Comparsa Vera Luque Cádiz)

SÁBADO 25 DE JUNIO