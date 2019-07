El PP responde a la alcaldesa: "El Centro del Motor es una traición del PSOE a Jerez"

El PP de Jerez da la razón a Mamen Sánchez al calificar de traición lo que está ocurriendo con el Centro Tecnológico del Motor. "Es una traición, sí, pero de Mamen Sánchez y del PSOE de Jerez y de Andalucía tanto cuando gobernaba en la Junta como en su gestión en la ciudad", ha señalado el edil Jaime Espinar.

Los populares sostienen que, con todos los datos en la mano, el PSOE y Mamen Sánchez han estado cuatro años traicionando a los jerezanos, cuatro años jugando con las ilusiones de los jerezanos, cuatro años aprovechándose de un proyecto del Plan Director de Jerez Capital Mundial del Motociclismo para terminar descubriéndose que no han hecho nada, no han dejado listo proyecto y que ellos mismos dijeron que no cumplía los requisitos de la ITI por lo que se ponían a trabajar en un proyecto alternativo.

"El PSOE de Mamen Sánchez ha estado cuatro años vendiendo en los medios un proyecto que no existía, generando unas expectativas en el sector sin que se hubiera hecho absolutamente nada”; afirma Espinar, mientras ahora quiere tapar su incompetencia y falta de gestión, junto con la falta de compromiso del PSOE con Jerez cuando gobernaba en la Junta confrontando con el PP.

Los populares sostienen que este asunto tiene que tener una solución y que ésta pasa por que el PSOE se ponga a trabajar y a dejar de engañar.

Con esta finalidad, el PP ha anunciado la presentación de un escrito por el Registro Municipal para que el PSOE de Mamen Sánchez enseñe el proyecto al Grupo Municipal Popular y al resto de partidos y diga exactamente en qué situación está el proyecto.