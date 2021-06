El Certamen Tiktok por la Diversidad Sexual y de Género ya tiene ganadores

La Delegación de Igualdad y Diversidad, de la mano con Jerelesgay, tiene ya en marcha la programación del Orgullo LGTBIQ 2021, que este año se presenta con el lema ‘Reconociendo la diversidad con orgullo’. Este viernes se ha fallado el premio del Certamen Tiktok por la Diversidad Sexual y de Género, una de las actividades novedades en la programación de esta edición.

El jurado ha estado conformado por Ana Hérica Ramos, delegada de Igualdad y Diversidad; Susana Domínguez, presidenta de Jerelesgay; José María Ramírez, profesor de Imagen y Sonido del IES La Granja; y Patricia Mejías, de Producción Corto España. El primer premio ha sido para el vídeo presentado por Ezequiel Vera, respecto al que el jurado ha valorado que se trata de “un mensaje elaborado, donde se hace un gran ejercicio de empoderamiento. Todo ello sumado a una alta creatividad, donde a pesar de ser un plano fijo, hace un uso ejemplar del maquillaje y la herramienta narrativa del jump cut”.

El segundo premio ha sido concedido al video presentado por Rafael Luis Bono, recogiendo el acta que “se valora como, desde la sencillez, emite un mensaje tan importante y pedagógico, como es dar visibilidad a las diferentes realidades de la comunidad LGTBIQ+. Destacar la elección musical, ese clásico de Lady Gaga “Born This way”, que se adecua de manera perfecta al mensaje”.

Este Certamen Tiktok por la Diversidad Sexual y de Género viene a sumarse a la programación con un doble objetivo, seguir ampliando actividades que se enmarcan perfectamente en la actual situación sanitaria ya que no requieren presencialidad, y por otro lado, llevar la sensibilización al ámbito de las redes sociales, y a una plataforma como Tiktok, que en la actualidad destaca por ser una de las más utilizadas por la juventud.

Por otro lado, en la tarde de ayer se inauguraba en la Casa de las Mujeres la III Muestra de Arte LGTBIQ ‘Jerez visible’, que podrá visitarse hasta el próximo 28 de junio. Esta muestra cuenta con la colaboración de Jerelesgay y la Escuela de Arte de Jerez, y reúne a una treintena de creadores, qu desde la pintura, la cerámica o la fotografía ofrecen su particular visión sobre la diversidad, desde el respeto, el orgullo, y la ilusión por construir una sociedad mejor.

La delegada ha puesto en valor la necesidad de que la realidad LGTBIQ sea protagonista del ámbito de la cultura, la imagen y la expresión artística, como es el caso de estas dos primeras actividades del programa, señalando que “lo que no se nombra, no existe. Por ello, que la realidad LGTBIQ llegue a todas las esferas de la cultura, de la música, del cine, de la televisión, de la literatura… es fundamental para visibilizar esa convivencia y ese respeto a todas las personas, sea cual sea su identidad u orientación afectivo sexual”, reiterando que “desde el conocimiento, desde el encuentro, el diálogo y la convivencia, vamos a erradicar ese miedo que hay a lo desconocido, y vamos a erradicar esos gestos diarios que implican actitudes de LGTBIfobia, de burla, o de violencia, y que no tienen cabida en una sociedad democrática”.