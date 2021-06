"No queremos que nos quiten líneas ni profesores, sólo que bajen la ratio"

" No queremos que nos quiten la línea ni los profesores, sino que nos bajen la ratio. Nos vamos a quedar con clases vacías porque las cuatro que componen Infantil se van a quedar en dos, y es una pena porque además el colegio tiene proyectos muy interesantes para el curso que viene, pero esta decisión mermará los recursos. Es como la pescadilla que se muerde la cola, por eso pedimos soluciones", han reconocido hoy desde el Ampa.

Los padres y madres que conforman la comunidad educativa de este centro han pedido "que no nos quiten la línea prevista para el próximo curso", toda vez que dicho colegio, tras las directrices del Servicio de Planificación de la Delegación Territorial, contará el año que viene con una línea menos pasando de dos a una . Este hecho, que aparentemente parece insignificante, supone para el centro la pérdida también de profesorado y recursos, de ahí las quejas por parte del Ampa.

OPINIÓN: Simples números

Llevo varios años dedicándome a la educación en este diario y en todo este tiempo he percibido una cosa por encima de todo, que somos simples números. La educación de nuestros hijos/as, ya sea en términos de calidad, importa bien poco a la administración, que sólo se dedica a vender humo y a utilizarla como un escaparate.

El esfuerzo que se ha realizado este año por parte de la Junta para tratar de que el alumnado asistiera a clase con relativa normalidad dentro de la situación de pandemia que hemos vivido, es destacable, al menos en algunos aspectos como el aumento de la plantilla docente (porque en otros, como el regreso a las aulas en septiembre o la situación que vive el alumnado NEAE es un caos).

Sin embargo, los resultados, como así reconocen todas y cada una de las comunidades educativas (tanto profesorado como padres y madres) que saben perfectamente cómo funciona el día a día de cada centro, parece que no valen de mucho porque de cara al próximo curso todo volverá a la normalidad. ¿Si está funcionando todo, por qué no se mantiene?

Esta pregunta, como otras tantas que nos hacemos, no tiene cabida para la administración, que sigue recortando líneas sin hacer frente al problema real que se nos viene encima. No basta ya con reducir las líneas en los centros, es hora de plantear soluciones. La baja natalidad es un hecho y el cambio de un modelo educativo, al menos en lo que a la ratio se refiere, debería ser ya un asunto a abordar por la Consejería. Pero claro, somos simples números y da igual que se haya mejorado la calidad, aquí lo que vale es hacer el paripé con la pandemia, que era lo que tocaba, pero una vez que se ha controlado, todo lo hecho ya no es necesario.

Por desgracia es un mal común para nuestros políticos, porque veo con sorpresa cómo algunos de los que durante años han estado en la poltrona de la Junta sin preocuparse por este asunto, el de la reducción de la ratio, pese a las protestas realizadas por muchos colectivos de la educación, piden ahora que se reduzca con vehemencia, como si fuésemos tontos. En la sociedad mejor informada de la historia, aunque sea en lo que a inmediatez se refiere, que alguien venga vendiendo esa moto es triste, simplemente porque se define como político y como persona. Cuando las cosas están mal, están mal, y dejémonos de hipocresía política, porque si no, así nos va. Lo peor es que al final, como siempre, quienes pagan son los alumnos y las propias comunidades educativas.