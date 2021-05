Ciudadanos Jerez propone la creación de un Consejo Local de la Cultura

El viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Jesús García, ha señalado que "el tejido cultural de la ciudad está atravesando una etapa muy difícil durante esta pandemia y necesita tener herramientas que ayuden a esta importante industria local a poder sobrevivir". Por ello, ha informado que en el próximo pleno municipal se va a solicitar al gobierno local "la creación de un Consejo Local de la Cultura para que se pueda poner en valor a este sector que tenemos en Jerez" tanto a nivel asociativo como productivo.

"Con esta propuesta demostramos una vez más el compromiso que tenemos en Ciudadanos Jerez con la cultura de nuestra tierra", ha añadido García, quien también ha señalado que "es una herramienta fundamental que debe ser sobre la que se apoye el gobierno local si quiere que la tan ansiada capitalidad europea de la cultura sea una realidad y que no sólo lo parezca".

Así las cosas, García ha señalado que este Consejo Local de la Cultura permitiría "construir una buena propuesta desde sus cimientos ya que los actores culturales deben jugar un papel fundamental en el proyecto y agruparlos es la mejor manera de recoger sus aportaciones".

Además, el viceportavoz liberal ha subrayado que el Consejo Local de la Cultura "es la mejor vía por la que se puede tener en cuenta a todos los actores culturales que existen en Jerez" y que este nuevo ente sea el espacio a través del que "se ponga en valor la acción cultural de la ciudad". Para García, este Consejo Local de la Cultura "debería ser el altavoz indicado para que el gobierno local tome buena nota de qué necesitan nuestros pymes y autónomos de este sector y no ponga trabas, sino que incentive su desarrollo en beneficio de todos".

No obstante, García ha recordado que "han sido muchos los colectivos culturales locales que han desaparecido a consecuencia de la pandemia y a otros muchos no les han llegado las ayudas directas que se pusieron sobre la mesa a finales de año pasado" y, por ello, en el próximo pleno "vamos a interesarnos en los motivos de por qué hubo colectivos que sí y otros que no. Hay muchas familias que dependen de este sector que necesitan saber por qué unos sí y otros no".