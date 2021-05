Ciudadanos Jerez insta al Gobierno que la administración local disponga al menos del 10% de los fondos Next Generation

El grupo municipal de Ciudadanos Jerez ha registrado una propuesta por la que va a solicitar en el próximo pleno al Gobierno central que la administración local pueda disponer directamente de un mínimo del 10% de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión Europea. En este sentido, el viceportavoz de la formación liberal, Jesús García, ha informado que "estos fondos Next Generation son una oportunidad que no podemos desperdiciar, deben ser usados con responsabilidad y no pueden convertirse en un gasto sin control y de dudosa finalidad".

Por ello, García ha indicado que el Real Decreto que sostiene a estos fondos "parten de una premisa que no se ajusta al espíritu del fondo de recuperación y resiliencia" y que por este motivo se solicita en la moción presentada que "la administración pública sea un agente habilitador y facilitador de las acciones que requiere nuestra sociedad". Así las cosas, ha señalado que para conseguir este objetivo "es imprescindible apostar por una eliminación de barreras burocráticas y la agilización de los procesos administrativos" vinculados a la gestión de estos fondos Next Generation.

Además, el viceportavoz naranja ha añadido que "es imprescindible que se cree una Agencia Independiente de Reconstrucción y Reformas" para poder velar y controlar estos proyectos y que trabajen de forma conjunta agentes públicos y privados para "asegurar la sostenibilidad en el tiempo de las reformas y los planes de inversión". Y en aras a la transparencia del proceso, ha subrayado la necesidad de que "se hagan públicos los mecanismos y criterios necesarios por los ministerios para el reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión Europea".

"En el uso de estos recursos debe primar la objetividad sin que los intereses partidistas estén por encima de la necesaria ayuda a sectores como los autónomos, las empresas y las familias", ha señalado García. "El pasado mes de octubre el presidente del Gobierno informó que la administración local tendría acceso a un porcentaje de los Next Generation y nosotros lo que vamos a pedir es que cumpla su palabra", ha rematado.