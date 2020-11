Manuel Méndez, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, ha indicado que "la pandemia en la que estamos inmersos no hay que tomársela a broma ni de forma insensata" aludiendo a las denuncias ciudadanas a través de las redes sociales en las que se comprueba que "hay personas que no están cumpliendo con las normas decretadas en materia de distancia social y uso de la mascarilla en distintos puntos de la ciudad".

"Durante estos días no puede ocurrir en Jerez lo que se vivió en el Xera Festival" ha subrayado Méndez, quien ha puesto de manifiesto que los ciudadanos son los primeros que deben tener presentes que "en los últimos meses la ciudad ha contabilizado peores datos" que durante el confinamiento y las desescaladas de una pandemia que en la que "por culpa del coronavirus COVID19 está pasándolo mal mucha gente".

Por ello, el portavoz de la formación liberal no sólo ha solicitado a la ciudadanía que "actúe de forma consecuente" sino que ha realizado hincapié en que "si Jerez ha sido cerrada perimetralmente por parte de la Junta de Andalucía no es precisamente porque presente los mejores índices actualmente ni en contagios ni en fallecimientos". Así las cosas, Méndez ha instado al gobierno socialista de Mamen Sánchez que "establezca los dispositivos de seguridad suficientes para que estas situaciones no se vuelvan a dar como hace unas semanas en la Plaza de la Asunción".

"El Ayuntamiento de Jerez siempre encontrará nuestra mano tendida a la hora de trabajar en la lucha contra el COVID-19" ha rematado el portavoz naranja, al tiempo que ha vuelto a incidir en que "ahora más que nunca es cuando debemos tener especial cuidado por parte de todos" en el cumplimiento de unas normas sanitarias que "el próximo 9 de noviembre podrían endurecerse si la situación no mejora y todos seremos responsables de que ello ocurra o no".