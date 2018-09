Ciudadanos: "Jerez sigue perdiendo oportunidades"

Ciudadanos ha lamentado que el Ayuntamiento jerezano haya quedado fuera de una subvención estatal para mejorar la atención turística ya que el proyecto presentado no reunía los parámetros exigidos. El portavoz de la formación, Carlos Pérez, mostró su indignación señalando: "Seguimos perdiendo oportunidades para Jerez".

Este medio ya avanzó a mediados de semana que el Consistorio fue excluido de las ayudas del programa 'Destinos turísticos inteligentes' ya que la propuesta presentada adolecía de importantes carencias. Pérez recordó que en diciembre del pasado año su partido ya alertó de esto "porque nos temíamos que no fuéramos a presentar un proyecto ganador, y al final el tiempo nos ha dado la razón". "Esto ocurre cuando un gobierno débil, como es el de Mamen Sánchez, no hace caso a la oposición constructiva de Ciudadanos, que permanentemente le ponemos sobre la mesa multitud de propuestas y no las ha querido porque no han sido suyas", agregó.

En este sentido, el edil recordó que su grupo dio a conocer en febrero "un proyecto propio elaborado gracias al trabajo de la agrupación y en el que presentamos siete propuestas para esta convocatoria como fueron la oficina de turismo inteligente del siglo XXI, las balizas de señalización inteligentes, museo del vino interactivo, audioguías o el 'bic data'; y lo pusimos a disposición del gobierno local y no quisieron hacer caso a nuestra aportación".

El gobierno local decidió encomendar el proyecto a una empresa que fue adjudicada por un importe de unos 18.000 euros aproximadamente. En cambio, Pérez le reprochó al ejecutivo que este encargo "finalmente" ha servido "para dejar en evidencia una vez más a nuestra ciudad". "Todos los ciudadanos pueden consultar la resolución del Ministerio de Economía y Empresa que dice que Jerez se ha quedado fuera porque no cumple con los requisitos de admisibilidad". Así, calificó de "vergüenza" los motivos por los que se ha quedado fuera ya que en el propio proyecto "no se asegura la sostenibilidad financiera", que el Ayuntamiento no explica cómo lo va a pagar y tampoco explica el plan plurianual para garantizarlo en el tiempo".

Por último apuntó: "Nosotros seguimos diciendo que el PSOE de Mamen Sánchez sigue siendo un palo en la rueda para el desarrollo turístico de la ciudad".