Ciudadanos pide a Mamen Sánchez que se pronuncie sobre el indulto a Griñán

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos Jerez y coordinador provincial de la formación política en Cádiz, Carlos Pérez, no comparte que miembros del Gobierno del PSOE promuevan y vayan a decidir el indulto al también socialista José Antonio Griñán, ex presidente andaluz, conducta que considera "un paso a atrás en el respeto a las instituciones y a la Justicia", además de "una vergüenza y una humillación para todos los españoles y, en especial, para los andaluces".

Desde su rechazo frontal a los indultos a condenados "por malversación en general, pero en particular al de este señor que tanto estamos escuchando en las últimas semanas", Ciudadanos anuncia que ha presentado para su debate en el próximo pleno ordinario una moción para que "Jerez sepa si Mamen Sánchez quiere indultar también a Griñán".

No en vano, Pérez recuerda que, como ha ratificado el Tribunal Supremo, el ex presidente andaluz "es responsable de un desfalco de 680 millones de euros de las arcas andaluzas, que en su mayor parte fueron a parar a personas con el carnet del PSOE", motivo por el que califica de "absoluta vergüenza" y de "inadmisibles" las declaraciones de muchos miembros del PSOE en las que “se defiende la figura de José Antonio Griñán, argumentando que no se ha llevado un euro y con las que nosotros no estamos de acuerdo”.

En este sentido, subraya que "tanto Griñán como Chaves -Manuel, también ex presidente andaluz del PSOE- dejaron de ser aforados gracias a las exigencias de Cs en el año 2015 para la investidura de Susana Díaz”.

Por este motivo, el edil naranja pide a la alcaldesa Mamen Sánchez que se pronuncie sobre "si quiere indultar o no a Griñán” y sobre "la honorabilidad de quien fuera presidente de la Junta de Andalucía, pero entendiéndose como la cualidad de ser honrado". "Desde nuestro punto de vista entendemos que no, sentencia el concejal liberal, porque "cuando una persona está al cuidado de una caja en la que está el dinero de todos los andaluces y mira para otro lado mientras sus amigos se reparten ese dinero, nosotros entendemos que igualmente forma parte de ese delito".

"Si con ese dinero lo que se ha hecho es repartirlo entre sus afines, se han comprado voluntades para poder perpetuarse en el poder o incluso hasta se ha mantenido la pobreza en Andalucía para poder mantener el gobierno del PSOE en nuestra comunidad autónoma, no podemos estar a favor del indulto" señala Pérez, quien entiende que los casi 700 millones de euros defraudados en el caso de los ERE se han utilizado para "una campaña mediática con la que se ha conseguido ganar una elección tras otra y estar durante 40 años".

"¿Apoyaría el indulto el PSOE si Griñán formara parte de otro partido político? En Cs entendemos que no", significa Pérez, quien afea la recogida de firmas "encabezada por miembros del partido socialista", incidiendo en que en la formación naranja "sí que tenemos interés en que se cumpla la ley y que la ley sea igual para todos".