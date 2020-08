Ciudadanos dice que el Presupuesto que se ha aprobado "no es el que Jerez necesita"

Ciudadanos explicó tras el pleno celebrado este viernes los motivos de su voto en contra de la aprobación del Presupuesto municipal para 2020:“En nuestro turno de palabra expresamos nuestro voto en contra porque entre otros motivos nos preguntábamos si desde enero, fecha en la que inicialmente fue aprobado el Presupuesto antes del informe de Hacienda, había cambiado en algo o se habían dado circunstancias especiales para que el grupo municipal de Ciudadanos cambiara de voto. A nosotros nos hubiera gustado porque significaría entre otras cosas que el Ayuntamiento iba a ingresar más, que las empresas municipales estaban saneadas y que nuestro Ayuntamiento gastaba de forma eficiente. Pero la realidad es que el Ayuntamiento de Jerez no va a ingresar más y las empresas municipales están en pérdidas. En definitiva, hemos votado en contra de este proyecto de presupuestos porque entendemos que no son los presupuestos que Jerez necesita, no son los presupuestos que pueden generar empleo y no atienden a la crisis que ha generado el Covid-19”.