Ciudadanos marca la accesibilidad universal como prioridad para el correcto desarrollo de la ciudad

El portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, junto al coordinador de la agrupación, Carlos Puerto, y el secretario de la Junta Directiva, Agustín Pavón, se reunieron ayer con el presidente de Aspaym Cádiz, Javier Zuasti, con la intención de analizar cuáles son los principales problemas que en materia de accesibilidad existen en la ciudad.

Zuasti presentó un balance sobre los puntos a mejorar en cuanto a accesibilidad se refiere e informó que el 9% de la población tiene discapacidad, "un porcentaje que en Jerez se traduce en más de 20.000 personas con algún tipo de discapacidad, y si a estos datos le sumamos los familiares o acompañantes directos el porcentaje es más de un 18%". Otro dato que destacó fueron las 4.000 personas que hay en Jerez (un millón en España) que tienen dificultades para salir de sus viviendas por falta de accesibilidad.

En este aspecto, informó del "incumplimiento por parte del gobierno local de la Ley General de los Derechos de las personas con discapacidad" -según reza en la nota de prensa de Ciudadanos-, ya que "no se ha trabajado en exclusividad en la eliminación de las barreras arquitectónicas, de comunicación y entendimiento. Una situación que no se ha solucionado desde Urbanismo al conceder licencias en determinados establecimientos que no están cumpliendo con la normativa vigente". Una reivindicación que desde el grupo municipal de Ciudadanos harán llegar al equipo de gobierno "por su importancia y porque la ley está para cumplirla", recalca el portavoz de Cs.

Zuasti habló también de la importancia de apostar por un turismo accesible, "ya que el 20% de los turistas extranjeros piden accesibilidad en sus destinos además de ser un público que gasta un 30% más en sus viajes". Al respecto incidió en los problemas que existen en la gran mayoría de los edificios y calles considerados como puntos de interés turísticos, como iglesias, monumentos emblemáticos, oficina de turismo, el zoológico, etc...

Respecto a la zona del centro, Javier Zuasti también informó de la implicación de todos los agentes tanto públicos y privados para poner en marcha diferentes iniciativas que fomenten y ayuden a los comercios a adaptar sus establecimientos con la eliminación de barreras arquitectónicas.

Desde Ciudadanos Jerez agradecen a Zuasti su interés de trasladar sus reivindicaciones a la formación naranja, "porque la accesibilidad es un problema que hay que solucionar si queremos una ciudad del siglo XXI acorde a las necesidades de los ciudadanos", señalan.