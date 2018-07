Ciudadanos acusa al PSOE de hacer "una política de postureo"

Ciudadanos acusó ayer al gobierno del PSOE de ser una "rémora para Jerez". El calificativo fue usado por el portavoz de la formación, Carlos Pérez, quien le reprochó al ejecutivo de Mamen Sánchez que realice una "política de postureo". "Nuestra pretensión es desenmascarar esa política que está llevando a cabo Mamen Sánchez frente a los problemas reales que tienen los ciudadanos de Jerez", advirtió Pérez.

Para justificar estas críticas, el edil recurrió a la comparativa en varios asuntos ya que, a su entender, "las fotos de Mamen Sánchez dicen una cosa y los hechos otra". Para empezar, hizo referencia a los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas recordando que esto afecta a un colectivo como los autónomos que, precisamente, está aumentando en número. "Esto significa que la gente en Jerez tiene buenas ideas y quiere emprender, pero lamentablemente se encuentras con el obstáculo de Mamen Sánchez que lo único que hace es frenar la creatividad y el desarrollo de la ciudad", apuntó. Acto seguido se refirió a que los retrasos en el pago de facturas por parte del Ayuntamiento incidiendo en que el jerezano continúa siendo uno de los más morosos de España "con un periodo medio de pago a proveedores a 322 días".

Seguimos sin avanzar por este gobierno que se ha convertido en una rémora para la ciudad"

También aludió a la queja expresada esta semana en este periódico por la patronal Fedejerez ante la "fuerte subida" del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En este sentido, el portavoz de la formación naranja señaló: "El gobierno de Mamen Sánchez sigue provocando una situación de incertidumbre, una situación incómoda para las empresas que sufren este tipo de decisiones". Por ello, le reprochó al ejecutivo que optara por "la vía rápida de recaudar dinero y siga demostrando su incapacidad de saber gestionar una administración". En esta línea aseguró que había "alternativas" a una mayor presión fiscal pero que el gobierno no aprovecha otras vías de obtención de ingresos tales como los "320.000 euros mensuales" que no se están obteniendo "al no convocar los concursos públicos de mobiliario urbano". También le reprochó que, ante lo considera una situación de "falta de seguridad" en el centro de la ciudad, no se conozca "el plan del gobierno local" para revertir esta situación. En su comparecencia, Carlos Pérez aludió igualmente a las carencias del servicio de limpieza centrándolas en la situación del lago del parque de La Plata, actualmente sin mantenimiento.

Ante todo esto, el edil sentenció: "Problemas de limpieza, seguridad, impuestos y falta de apoyo a los autónomos… y así seguimos, sin avanzar gracias a este gobierno socialista que se ha convertido en una rémora para el desarrollo de la ciudad". Por ello recordó que su grupo ha "planteado una serie de medidas y, sin embargo, el Partido Socialista ha decidido no tenerlas en cuenta, continúan haciendo oídos sordos no sólo a Ciudadanos sino también a los propios jerezanos".