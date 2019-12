Ciudadanos ha cuestionado que Fundarte, la fundación pública que gestiona el Teatro Villamarta, vaya a contratar a una empresa para que lleve las labores de divulgación del Festival de Jerez y de varias óperas que se representarán en el espacio escénico jerezano a lo largo del próximo año.

En estos días, está en licitación este servicio por un importe de 46.000 euros, un procedimiento que, a juicio de la formación naranja, no es "lógico" que se lleve a cabo.

En una comparecencia realizada a las puertas del teatro, el portavoz municipal de este partido, Manuel Méndez, recordó que esta entidad cuenta con "refuerzos de plantilla" en otras épocas del año por lo que asegura no entender que "se haga una licitación de este tipo y por este importe".

Así, hizo mención de que "el plan de ajuste salarial que se realizó en su día a los empleados de esta fundación suponiendo un esfuerzo importante por su parte" por lo que considera que no es adecuada esta contratación ya que la plantilla de esta fundación " puede asumir perfectamente este tipo trabajo, además del propio gabinete de comunicación que tiene el Ayuntamiento compuesto por una plantilla de 15 personas cualificadas perfectamente para desempeñar los servicios requeridos en la licitación”.

No fue la única decisión cuestionada por Ciudadanos ya que Méndez también denunció que aún no se ha reunido el patronato de la Fundación desde que han sido nombrados sus nuevos miembros. "No vamos a permitir que el gobierno de Mamen Sánchez haga y deshaga a su antojo, y menos cuando somos los patronos sobre quienes recaen responsabilidades patrimoniales y hasta penales”, sentenció.

Asimismo, la formación naranja denunció también la situación del personal eventual que está sufriendo las consecuencias de una empresa que “no está cumpliendo como debiera el pliego de condiciones de contratación y está demorándose en el pago de sus salarios más de lo debido, con todo lo que ello puede llegar a suponer a esas economías domésticas”.

Por ello, Méndez de la reprochó a la "dirección de Fundarte" el "rumbo que está tomando" por lo que exigió "una gestión más transparente y eficiente para que nunca más se ponga en peligro la viabilidad del único espacio escénico que hay en la ciudad”.