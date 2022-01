Ciudadanos Jerez denuncia "contrataciones irregulares" en Fundarte

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Manuel Méndez, ha indicado que la formación política "nunca será cómplice de contrataciones irregulares en Fundarte" tras la celebración del último patronato de la fundación municipal en el que "se ha pretendido convertir contratos temporales en indefinidos saltándose a la torera la normativa jurídica que establecen este tipo de procesos”.

En este sentido, el portavoz liberal ha indicado que "la normativa es clara en este asunto" argumentando que aprobar el punto quinto del orden del día sería "dar luz verde y colaborar con la comisión de una flagrante irregularidad" al no seguirse para esta conversión los procesos que marca la ley de contratación pública.

"La normativa es clara a este respecto y la ley indica que las administraciones públicas deben evitar situaciones que puedan dar lugar a la conversión de contratos laborales temporales en indefinidos no fijo" ha subrayado Méndez, quien entiende que este tipo acciones deben realizarse conforme a "los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso a un puesto que se ha pretendido cubrir de forma injusta".

Por ello, ha incidido en la necesidad de que estos procesos gocen de "la mayor transparencia posible, para evitar contrataciones injustas o arbitrarias, que no sería la primera vez que acabasen en los juzgados".

No obstante, el portavoz ha indicado que "en Ciudadanos Jerez no estamos en contra de que se cubra una plaza si existe una necesidad, pero siempre y cuando se haga conforme a la ley" y que lo que no se puede hacer es fomentar que "la responsabilidad de este tipo de contrataciones irregulares recaiga sobre los patronos de la fundación".

"Nuestra formación política ha mostrado en muchas ocasiones su grado de implicación con esta ciudad, pero no todo vale y hay líneas rojas que jamás vamos a cruzar", ha sentenciado.

"Lo que más nos preocupa de todo este asunto es que se haya podido realizar esta contratación irregular a sabiendas desde su inicio", ha finalizado Méndez, señalando directamente los informes jurídicos que indican que “se están utilizando contratos temporales de forma irresponsable para cubrir funciones que son estructurales y deben ser sacadas a concurso público".

"Con los últimos acontecimientos no nos extrañan este tipo de actitudes por parte del partido socialista de Mamen Sánchez", ha rematado el portavoz naranja.