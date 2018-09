Ciudadanos preguntará en el pleno sobre el reasfaltado del circuito

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento Mario Rosado ha mostrado su preocupación ante la falta de datos técnicos del reasfaltado de la pista del circuito de velocidad, que se llevará a cabo previsiblemente en octubre. "Por lo que se refiere al reasfaltado original hay muchas preguntas que responder y podemos empezar por los desperfectos, ya que no sabemos si se deben a que la empresa contratada no ha realizado el trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se le exigieron o a que las especificaciones técnicas que se les dieron eran incorrectas, y ahora nos vemos obligados a modificar". Desde Ciudadanos se preguntan "si no queda más remedio que hacerlo ahora, no queremos que al hacer esta reparación podamos comprometer las pruebas de motociclismo que ya se realizan para los próximos años".

Rosado también expone que se desconoce cuál será el coste de estos trabajos y en caso de que Cirjesa tenga que pagar una parte o todo, la formación exige conocer "cómo se va a financiar, si la financiación será externa o de los accionistas; y en el caso de los accionistas, si contribuirá la Junta con la parte proporcional al 30% del capital social que tiene en Cirjesa".