Ciudadanos teme una "segunda quiebra" del Circuito de Jerez por la "nefasta gestión de Mamén Sánchez"

Ciudadanos Jerez alerta de la "situación crítica" de Cirjesa, la empresa que gestiona el Circuito de Jerez cuyas cuentas del año 2020, pendientes de aprobación, arrojan unas pérdidas de 670.000 euros, según la información facilitada por el gobierno local.

El portavoz del grupo municipal de Cs Jerez, Manuel Méndez, afirma que el resultado económico de Cirjesa es "un fiel reflejo de la gestión deficiente de sus recursos por parte del gobierno local", motivo por el que considera que "puede que no sólo sea suficiente la mano tendida que ofreció la Consejería de Turismo para poder auxiliar financieramente a Cirjesa, sino que quizás la solución pase por la tutorización o fiscalización de la gestión que se realiza por un ente administrativo superior al municipal".

"Es vital para el Circuito de Jerez que se comience a trabajar inmediatamente en un plan económico-financiero que, junto con el plan de viabilidad realizado en abril de 2020, haga posible que esta infraestructura vital para Jerez permanezca en activo y, sobre todo, en funcionamiento" subraya Méndez en un comunicado.

El responsable de la formación liberal alerta, igualmente, de "la necesidad acuciante de evitar que Cirjesa pueda terminar cayendo en una segunda quiebra, por mor de las tensiones de liquidez que puede provocar la falta de conciliación de los saldos de las cuentas del Circuito de Jerez con el Ayuntamiento".

Así las cosas, Méndez indica que "con esta gestión es imposible estar de acuerdo con el trabajo realizado en este ejercicio por parte de los responsables de Cirjesa" ya que el estado contable presentado recoge una realidad que "muestra al Circuito de Jerez al borde de un precipicio que tiene sólo a la quiebra por compañía”. “Resulta curioso ver que desde el Ayuntamiento de Jerez ya se esté dando por hecho que se van a aprobar las cuentas” ha incidido el portavoz naranja, al tiempo que ha señalado “la situación de desequilibrio financiero en la que se encuentra Cirjesa, cuyo plan de reequilibrio se encuentra ya agotado”.

"Que la empresa que gestiona el buque insignia de Jerez en el mundo a nivel deportivo y turístico vaya a cerrar el ejercicio con cerca de 670.000 euros de pérdidas es muy preocupante" asegura Méndez, quien advierte también de que "el gobierno local no puede vender como éxito que se ha reducido la deuda prevista en un 47% porque aquí perder no es dejar de ganar, sino seguir presentando cuentas con un déficit que no para de crecer".