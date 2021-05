"Aunque tardemos un poco más en llegar, nosotros también tocamos la meta"

Herminia López-Cepero tiene 51 años, parálisis cerebral y está estudiando Magisterio. De hecho, ahora está con las prácticas en un colegio público de la ciudad. Ejemplo romper barreras, la jerezana es un canto a la superación y a perseguir sueños. "Cuando nací sufrí, no sé cómo me dañaron pero de ahí viene mi parálisis cerebral. Hasta ahora no ha sido un camino de rosas, he pasado muchas barreras", cuenta la jerezana.

"Cuando quisieron matricularme a los 6 años en el colegio, el centro no me quería. Pero mis padres pelearon y me entré. No fue fácil. Dejé los estudios en el instituto y al cabo del tiempo lo quise retomar. Me preguntaba la gente '¿a dónde vas a hora?'. Estuve en un centro ocupacional y comencé con la educación para adultos y conseguí la ESO", relata Herminia.

Su entorno le animó a continuar y le dieron ese pequeño empujón para seguir avanzando. Se presentó a la Selectividad para mayores de 45 años, "fui porque mi profesor no paraba de darme la tabarra. Pensaba que sería para nada, pero aprobé". ¿Se quedó ahí Herminia? No. Ya había pisado el acelerador y dio el salto a la Universidad, matriculándose en Magisterio. "El primero año fue muy difícil. En una asignatura quise hablar con la profesora para acordar cómo hacer el examen y me preguntó ¿pero tú sabes leer verdad? Me quedé paralizada", denuncia.

Herminia pide permiso a cada profesor para grabar las clases, porque no puede escribir. En su casa, descarga el audio y poco a poco va transcribiendo con su voz. Eso hacía hasta que llegó a su vida Irma Espinoza, asistente personal de apoyo para personas con discapacidad. "Desde Adifi me informaron de este programa y estoy súper contenta. Irma me acompaña en mi día a día y me ayuda a pasar los apuntes o simplemente paseamos y charlamos", cuenta Herminia.

Irma lleva en Jerez 8 años. Es licenciada en Enfermería en Bolivia, su país, y ahora está intentando homologar el título. "Para mí es un orgullo trabajar con Herminia, porque veo las ganas que tiene de salir adelante a pesar de todos los obstáculos. Me emociona mucho", reconoce Espinoza.

Llevan juntas tres meses y la experiencia para ambas está siendo muy positiva. "Les pido a las personas con discapacidad que persigan sus sueños, porque hay barreras que son mentales. Aunque tardemos un poco más en llegar, nosotros también tocamos la meta", asegura López-Cepero.

La asistencia personal es apoyo humano que presta mediante relación laboral una persona (asistente) a otra persona con discapacidad (usuaria) con el fin de que esta pueda desarrollar una vida independiente, en libertad y con participación social. La persona asistente, por tanto, presta su apoyo para la realización de las tareas que le encomienda la persona usuaria, siempre dentro de las condiciones fijadas por el contrato: trabajo, desplazamientos, viajes, educación…

Permite la plena participación social de las personas con discapacidad en su propio entorno. En muchos casos evita que las personas con discapacidad tengan que vivir en una residencia. "Permite, en definitiva, que sean dueñas de sus propias vidas", apuntan desde Codisa Predif Andalucía (la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la comunidad).

Codisa trabaja "para que desde la Administración se regule y asegure el servicio de asistencia personal de una forma real y accesible y se puedan financiar las intensidades necesarias para que la persona pueda llevar su proyecto de vida independiente a lo largo del tiempo".

Desde 2016 hasta la actualidad, Codisa está prestando el servicio de asistencia personal, en colaboración con sus entidades miembro, en las diferentes provincias de Andalucía, a través de programas subvencionados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, el Ministerio de Igualdad, Fundación Once o también de forma privada. En total, se ha prestado a más de 300 personas usuarias en Andalucía y se ha llevado a cabo la contratación de un total de 156 asistentes.

El pasado mes de marzo arrancó de nuevo el programa de continuidad denominado 'Fomento de la vida independiente a través de la asistencia personal', con el que se ha contratado 40 asistentes personales en las diferentes provincias de Andalucía, dando servicio a más de 52 personas con discapacidad.