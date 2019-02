La plantilla que limpia los colegios públicos en Jerez habla de deficiencias

El comité de Empresa de Ingesan, empresa concesionaria del servicio de limpieza de los colegios públicos de Jerez, pone de manifiesto la situación laboral que sufre la plantilla atendiendo a determinadas circunstancias que hacen que sus condiciones laborales “no sean las más favorables, ni para la plantilla ni para el servicio que presta, un servicio de especial importancia ya que repercute en las limpieza de unas instalaciones de especial sensibilidad porque los usuarios que utilizan las instalaciones son niños y niñas”, señala.

“La empresa no cubre las bajas de corta duración y cuando lo hace es con contratos de jornadas menores, tampoco las licencias a la que tienen derecho las trabajadoras establecidas en el convenio de aplicación, que es de Limpieza de Edificios y Locales de Cádiz. Con el argumento de no aumentar el gasto y no perder beneficio se hace la contratación de manera fraudulenta, repercutiendo esas condiciones en un aumento de la carga de trabajo con el consiguiente perjuicio en la salud de las trabajadoras”, destacando que no son ellas el colectivo perjudicado sino también la comunidad educativa a la que presta servicio.

El comité dice que “se ha mantenido contacto con los distintos responsables, tanto del Ayuntamiento como la asociación de padres de alumnos, para hacerles llegar la situación. El pliego de condiciones que regula la adjudicación del servicio está en prórroga pendiente de que se inicie el periodo de adjudicación, y todo ello hace que cualquier reclamación relacionada con las condiciones laborales no sea tenida en cuenta por la transitoriedad en la que se encuentra”.