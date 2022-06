Colegios, institutos y (la excusa de) la pandemia

La pandemia, como es lógico, ha cambiado la forma de trabajar, de relacionarnos y de movernos. A pesar de que poco a poco se ha ido recuperando la normalidad, el covid sigue ahí fuera y convivimos con él, al igual que con otras muchas enfermedades.

A pesar de que apenas quedan ya restricciones, salvo en el ámbito sanitario, los centros educativos de Jerez (al igual que en el resto del país) han ido adaptándose poco a poco a la nueva realidad y retirando las prohibiciones, según la normativa lo iba permitiendo.

Sin embargo, la actividad en colegios e institutos sigue aún sin estar normalizada y tampoco es igual en todos los centros. Por ejemplo, durante este curso ha habido colegios que han recuperado las reuniones presenciales con las familias. En cambio, en otros no ha sido así y el contacto con los profesores se ha realizado de forma telemática.

Igualmente, en el caso de Infantil, hay familias que han podido acceder a las instalaciones a dejar a sus hijos en determinados CEIP y, en otros, han estado todo el curso dejándolos en la entrada.

Lo mismo ha ocurrido con las tradicionales excursiones. Algunos colegios las han recuperado sin problema y otros han optado por retrasarlas al próximo curso.

No cabe duda de que muchos han agradecido que las reuniones sean a través de internet, “porque no he tenido que pedir días libres y me he podido conectar desde cualquier sitio”, aseguraba la pasada semana una madre en la puerta de un CEIP de la ciudad. Otros, en cambio, lamentan que “apenas he podido conocer al profesor de mi hijo, ni he tenido tutorías”.

Las quejas se han producido especialmente a final de este curso. La celebración de graduaciones y fiestas se ha desarrollado de manera desigual en los colegios e institutos de Jerez. Mientras que algunos han permitido la entrada de familiares, en otros no ha sido así. Incluso, algunos centros se han visto obligados a permitir la presencia de padres y madres, tras anunciar en un primer momento que no iba a estar permitido. En este caso, por ejemplo, las quejas por la celebración previa de otros eventos multitudinarios en el centro escolar han provocado que la dirección del colegio diera marcha atrás y permitiera la entrada de los alumnos acompañados en estas fiestas.

Una de las situaciones más llamativas se ha producido este jueves en el IES Elena García Armada. La graduación de los alumnos de 4º de ESO se ha realizado con la única presencia de estudiantes y profesores. A las familias se les dio la opción de seguir el acto en directo a través de un enlace de Internet. Sin embargo, la decisión no gustó a todos y fueron numerosos los familiares que se agolparon en la reja del IES para seguir el acto desde el exterior.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el centro informó previamente en una circular de que “tanto desde el AMPA como desde, el centro hemos estado buscando instalaciones externas con una capacidad o aforo adecuado para acoger a las familias. Las opciones que nos ofrecen han sido puestas en conocimiento del alumnado de 4º de ESO que ha optado por celebrar la graduación en el centro”. Por lo que se trató de una decisión consensuada con los estudiantes.

Sin embargo, la disparidad de criterios que ha habido en los distintos centros educativos ha causado malestar entre muchos padres y madres que ven en la pandemia una excusa para prohibir determinados actos cuando el resto de la sociedad, salvo contadas excepciones, ha recuperado la normalidad. “Antes del covid esto no pasaba. ¿Han encogido los colegios ahora o qué está pasando? ¿En unos centros hay peligro de contagio y en otros no?”, se preguntaba una madre tras lo ocurrido en el IES Elena García Armada. La situación, eso sí, no es exclusiva de Jerez, ya que se ha producido en centros educativos de otras ciudades.