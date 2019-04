Viernes de Dolores, viernes de procesiones en muchos colegios de Jerez. La tradición manda y como cada años los estudiantes protagonizan sus procesiones en el interior de los centros escolares. No faltan penitentes, no faltan costaleros, no faltan capataces y en algunos colegios hay hasta alumnos que cantan saetas. Una tradición que no se pierden muchos de los familiares de los alumnos.