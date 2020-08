Concentración de la Flampa este jueves para exigir “una vuelta segura a las aulas”

La Flampa de Jerez, cuya presidenta es Verónica Guerrero, ha organizado para este jueves día 27 una concentración “con la que reivindicamos una vuelta segura a las aulas”. En concreto, la protesta tendrá lugar a las 20:00 horas en la plaza del Arenal.

Durante el acto se realizará una performance dirigida por Luis Mariano Fau y titulada ‘Cuidadín, cuidadín...el virus puede estar allí’. Desde la Flampa de Jerez se ha pedido a todos los participantes que se respeten todas las medidas de seguridad durante toda la concentración y que, como es lógico, se acuda con mascarilla.

Hay que recordar que, el pasado 19 de agosto, medio centenar de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de centros públicos de Jerez mostraron su rechazo a la vuelta al colegio de los menores si la Junta de Andalucía no garantiza la seguridad en las aulas.

En concreto, a través de un escrito, la Federación Local de ampas de Jerez (Flampa) mostró su preocupación por “la falta de soluciones que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no afronta respecto al comienzo del nuevo curso escolar”. “Con este comunicado las familias mostramos nuestro descontento y anunciamos movilizaciones. Nuestros hijos e hijas no asistirán a clase si la Consejería no toma las riendas de este problema”, advirtieron.

Los colectivos de padres y madres reivindican “protocolos sanitarios concretos y bien detallados, que deben de reflejar los distintos escenarios que pueden sucederse en el centro”. Asimismo consideran fundamental la bajada de ratio.

Reclaman también “instrucciones claras y concisas, las que se han presentado hasta ahora eluden toda responsabilidad y descargan la organización y la toma de decisiones sobre los equipos directivos”.