Concierto de Laura Gallego en Chipiona el 23 de julio

Laura Gallego estrenará y presentará su nuevo espectáculo 'En Carne Viva' en el concierto que ofrecerá en el colegio Luis Mario Aparcero de Chipiona el sábado 23 de julio a partir de las 22:00 horas, evento organizado por la Hermandad del Rocío de Chipiona con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona y La Gallego.

"Volver a Chipiona es una responsabilidad tan grande que prefiero no pensarlo porque significa hacer algo nuevo, distinto y diferente, pero sin olvidar lo que significa Chipiona en mi mundo; Chipiona ha parido a la artista más grande de la historia". Con estas palabras anticipa Laura Gallego uno de sus conciertos más importantes del año ya que Chipiona es un sitio especial para ella, donde volverá a encontrarse con su público este verano, haciendo un único concierto donde repasará su carrera musical y, cómo no, homenajeará como siempre a la chipionera más universal: Rocío Jurado.

'En carne viva' es el título de una canción de Raphael donde habla de la incapacidad de alguien para vivir sin otra persona. "Rocío Jurado es la estrella que me guía, me siento con la necesidad de continuar su legado, de mantener viva su memoria allá donde voy... No sabría vivir sin Rocío, como dice la canción, no sé dar ni un paso sin ella... Además, así me siento al volver a Chipiona, con el corazón en carne viva, porque eso voy a hacer, dejar mi corazón en Chipiona", subraya Laura Gallego.

Este prometedor espectáculo, además de homenajear la figura de la más grande, recordará a otros grandes artistas que han marcado la carrera de Laura Gallego: coplas, baladas, flamenco, boleros, pop... Un show por todo lo alto es lo que podrá disfrutar el público de Chipiona el 23 de julio.

Las entradas ya están a la venta tanto de forma online en Cadizentradas.com como en establecimientos de Chipiona (Surtucien Juan Vera, Pienso El Rizo, Ferretería El Piano, Barbería Omema, Bar Casa Hermandad del Rocío), Sanlúcar (Spagnolo Sanlúcar) y Rota (Bar Pirri).