El grupo Puerto D´Indias dará un concierto solidario a beneficio de la AECC

Este próximo sábado 17 de septiembre, a las 20,30 horas, se celebrará en los Claustros de Santo Domingo un concierto solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El evento ha sido presentado este miércoles por el delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas, quien además ha estado acompañado por la coordinadora de las juntas locales de la AECC en Cádiz, Sandra Jiménez; el director del Área de Negocios de La Caixa, Javier Gómez; y por el representante del grupo Puerto D´Indias, Agustín Jimenez.

Camas ha animado a la ciudadanía a "participar en esta causa solidaria tan importante”, y ha destacado “la importante labor que esta asociación realiza en nuestra ciudad, a donde irá a parar todo lo recaudado. Por ello, es importante que una vez más, Jerez sea solidaria”. La recaudación irá destinada a incrementar el programa de atención integral.

Sandra Jiménez ha tenido palabras de agradecimiento tanto para el grupo musical que “colabora altruistamente poniendo su talento a disposición de la asociación, como para el Ayuntamiento y La Caixa, ya que sin su apoyo y colaboración no hubiera sido posible organizar este evento cultural que tanto nos aportará y reforzará”. Asimismo, ha agradecido el trabajo que llevan a cabo diariamente los voluntarios.

El director de Negocios de La Caixa ha animado a la participación y ha resaltado que este tipo de eventos cuenta con el apoyo de los miles de clientes que esta entidad cuenta la ciudad.

Concierto en Los Claustros

Las entradas se pueden adquirir a 10 euros en la propia sede de la AECC en Jerez (calle Cádiz), en Malamúsica, Bar la Moderna y Abrines Música. Se ha establecido una cuenta para la fila 0: ES61 2100 8512 5122 0012 6669. Igualmente, pueden comprarse las entradas online en el siguiente enlace: www.rockthesport.com/es/evento/concierto-puerto-de-indias.

El grupo, integrado por unos 35 componentes, cuenta con un coro de voces de las diferentes cuerdas apoyados por una orquesta de guitarras, bandurrias, laúdes, así como instrumentos de percusión y cuerdas. “Puerto D'Indias interpretará músicas de todo el mundo”, ha manifestado Agustín Jiménez. “En nuestro repertorio hay salsa, bosanova, tangos rancheras, boleros. E incluso nos atrevemos con una versión de 'The Show must go on' de Queen. Es amplio y lo que queremos es que el público disfrute con nosotros”.